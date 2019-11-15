Футбол
ТелепрограммаБразильский футболист женился на российской модели
Приятной новостью поделилась на своей странице в социальной сети Instagram российская модель Екатерина Дорожко, живущая в настоящее время в Бразилии. Дело в том, что девушка вышла замуж. Избранником красавицы стал форвард бразильского футбольного клуба «Палмейрас» Луиз Адриану.
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Происшествия
В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку
Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Происшествия
Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии
Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России мошенничестве, попросил политического убежища в Австрии, об этом он сообщил РБК.
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Происшествия
Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения
Политика
Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
Общество
Режим ЧС введен в Симферопольском районе из-за лесного пожара
"В связи со сложившимися обстоятельствами состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), где принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района", - говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать
Телеведущий Дмитрий Дибров, которому 14 ноября исполнилось 60 лет, накануне юбилея похоронил мать — Татьяну Валентиновну.
Политика
Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году.
Армия и оружие
Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ
Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
Интернет
На портале госуслуг появилась возможность оплаты через Google Pay
Google Pay на портале госуслуг На портале госуслуг появилась возможность оплаты через сервис Google Pay.
Происшествия
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
Происшествия
Босния и Герцеговина выдала РФ обвиняемого в изнасиловании в 2009 году
Мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины в Липецке в 2009 году, экстрадирован из Боснии и Герцеговины.
Наука
Укол нового препарата создает временную защиту от аллергии на арахис
В лаборатории на мышах уже продемонстрированы потенциальные возможности назального спрея для избавления от аллергии на арахис, а препарат палфорция (AR101) может стать полноценной вакциной от нее.
Футбол
Фанаты сборной Англии освистали Гомеса за стычку со Стерлингом
Матч завершился со счетом 7:0 в пользу англичан. Ранее сообщалось, что Стерлинг и Гомес тренировались вместе со сборной Англии.
Политика
Эрдоган не планирует отказываться от С-400 ради Patriot
Футбол
Определились десять участников футбольного Евро-2020
По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
Политика
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Минск планирует внести изменения в совместный с Москвой договор об охране границы, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном
Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Общество
В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов
Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
Общество
Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей
В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысячи рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.
Армия и оружие
Сирия потребует от США компенсации за хищения нефти
Сирия направит в ООН жалобу по поводу хищения США сирийской нефти, заявил президент Сирии Башад Асад 15 ноября в интервью РИА Новости.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Политика
Протестующие в Тбилиси уже ставят палатки около парламента
В Грузии началась новая волна массовых протестов – оппозиционные партии объединились, вывели в центр Тбилиси несколько тысяч своих сторонников, которые заблокировали центральные улицы, и потребовали отставки председателя правительства Грузии Георгия Гахарии, а также проведения досрочных парламентских выборов.
Общество
В России могут запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
Экономика
Обязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня
«Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
Экономика
В России захотели чеканить монеты в 50 рублей
Представители вендинговой индустрии выступают за появление в России новой монеты номиналом 50 рублей.
Происшествия
В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.