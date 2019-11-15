Футбол

ТелепрограммаТелепрограммаБразильский футболист женился на российской модели

Приятной новостью поделилась на своей странице в социальной сети Instagram российская модель Екатерина Дорожко, живущая в настоящее время в Бразилии. Дело в том, что девушка вышла замуж. Избранником красавицы стал форвард бразильского футбольного клуба «Палмейрас» Луиз Адриану.
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Футболист Луиз Адриану женился на российской модели

Известиявчера в 21:51

Экс-нападающий «Спартака» Адриано женился на россиянке

Матч ТВ00:17

Экс-нападающий «Спартака» Адриано женился на россиянке

Sportbox.RU00:17

Луиз Адриану женился на русской модели Дорожко. Потрясающая история любви, только посмотрите

Спорт-Экспресс03:35

Бразильский футболист Адриану женился на модели из России

РЕН ТВвчера в 21:14

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Чемпионатвчера в 20:20

Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Sport24.ruвчера в 19:28
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Происшествия

Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми

РБК 03:47
Происшествия

В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Российская газета 01:20
Хоккей

Кучеров разгромил «Рейнджерс», Панарин установил личный рекорд

Pravda.Ru 03:14
Происшествия

Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России мошенничестве, попросил политического убежища в Австрии, об этом он сообщил РБК.
Ведомости 03:51
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
Происшествия

Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения

Газета.Ru вчера в 20:17
Политика

Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
РИА Новости вчера в 09:44
Общество

Режим ЧС введен в Симферопольском районе из-за лесного пожара

"В связи со сложившимися обстоятельствами состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), где принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района", - говорится в сообщении.
ИА Крыминформ 01:50
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать

Телеведущий Дмитрий Дибров, которому 14 ноября исполнилось 60 лет, накануне юбилея похоронил мать — Татьяну Валентиновну.
Пятый канал вчера в 20:22
Политика

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году.
Вести.Ru 02:25
Армия и оружие

Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ

Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
ТК Звезда вчера в 03:20
Интернет

На портале госуслуг появилась возможность оплаты через Google Pay

Google Pay на портале госуслуг На портале госуслуг появилась возможность оплаты через сервис Google Pay.
CNews 01:40
Происшествия

В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину

Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
РИА Новости 03:41
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
Происшествия

Босния и Герцеговина выдала РФ обвиняемого в изнасиловании в 2009 году

Мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины в Липецке в 2009 году, экстрадирован из Боснии и Герцеговины.
ТАСС 02:36
Наука

Укол нового препарата создает временную защиту от аллергии на арахис

В лаборатории на мышах уже продемонстрированы потенциальные возможности назального спрея для избавления от аллергии на арахис, а препарат палфорция (AR101) может стать полноценной вакциной от нее.
Naked Science 02:06
Футбол

Фанаты сборной Англии освистали Гомеса за стычку со Стерлингом

Матч завершился со счетом 7:0 в пользу англичан. Ранее сообщалось, что Стерлинг и Гомес тренировались вместе со сборной Англии.
Газета.Ru 03:12
Политика

Эрдоган не планирует отказываться от С-400 ради Patriot

Аргументы и Факты вчера в 10:25
Футбол

Определились десять участников футбольного Евро-2020

По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
RT на русском вчера в 17:46
Политика

Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы

Минск планирует внести изменения в совместный с Москвой договор об охране границы, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости вчера в 04:25
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном

Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Bimru.ru вчера в 05:28
Общество

В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
РБК 02:03
Общество

Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей

В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысячи рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.
РИА Новости вчера в 14:21
Армия и оружие

Сирия потребует от США компенсации за хищения нефти

Сирия направит в ООН жалобу по поводу хищения США сирийской нефти, заявил президент Сирии Башад Асад 15 ноября в интервью РИА Новости.
Красная весна 03:49
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Политика

Протестующие в Тбилиси уже ставят палатки около парламента

В Грузии началась новая волна массовых протестов – оппозиционные партии объединились, вывели в центр Тбилиси несколько тысяч своих сторонников, которые заблокировали центральные улицы, и потребовали отставки председателя правительства Грузии Георгия Гахарии, а также проведения досрочных парламентских выборов.
Газета.Ru вчера в 16:43
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Экономика

Обязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня

«Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
Известия 02:11
Экономика

В России захотели чеканить монеты в 50 рублей

Представители вендинговой индустрии выступают за появление в России новой монеты номиналом 50 рублей.
Lenta.ru 03:16
Происшествия

В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика

Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
РБК 02:54
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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