Футбол

BobsoccerBobsoccerЛуис Адриано женился на российской модели

Бывший футболист "Спартака", ныне выступающий за бразильский клуб "Палмейрас" сегодня женится на российской модели Екатерине Дорожко. Об этом невеста сообщила своим подписчикам в Instagram. Екатерина сообщила, что бракосочетание назначено на сегодняшний день, 15 ноября.
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