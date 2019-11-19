Сегодня мы можем подтвердить, что Луис Энрике вернулся в сборную. 19 июня мы представили Роберто Морено. В тот день мы подписали контракт, исходя из которого было ясно, что если Энрике сможет вернуться в команду, то он вернется. Здесь никто не может чувствовать себя обманутым.

Федерация футбола Испании сообщает, что Луис Энрике станет главным тренером сборной Испании. Информацию о назначении Луиса Энрике подтвердил президент федерации Луис Рубиалес.

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