Футбол

Soccer.ruSoccer.ruЛуис Энрике вернулся на должность главного тренера сборной Испании

Федерация футбола Испании сообщает, что Луис Энрике станет главным тренером сборной Испании. Информацию о назначении Луиса Энрике подтвердил президент федерации Луис Рубиалес.
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Луис Рубиалес
Сегодня мы можем подтвердить, что Луис Энрике вернулся в сборную. 19 июня мы представили Роберто Морено. В тот день мы подписали контракт, исходя из которого было ясно, что если Энрике сможет вернуться в команду, то он вернется. Здесь никто не может чувствовать себя обманутым.
— Луис Рубиалес, испанский футболистРИА Новости 07:23

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