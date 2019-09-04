Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЛуис Суарес: «Неймар сделал все, чтобы вернуться в „Барселону“»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что форвард «ПСЖ» Неймар сделал все, чтобы вернуться в Каталонию. Бразилец перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году, а минувшим летом пытался вернуться, но безуспешно.
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Луис Суарес: «Неймар сделал все для возвращения в „Барселону“»

Матч ТВвчера в 03:19

Как Неймар пытался вернуться в «Барселону»

Нева Спортвчера в 03:20

Луис Суарес: «Неймар сделал все, чтобы вернуться в „Барселону“»

Спорт-Экспрессвчера в 02:05

Луис Суарес: «Неймар делал все возможное, чтобы вернуться в „Барселону“»

ProstoProSportвчера в 04:05

Луис Суарес: «Неймар делал все возможное, чтобы вернуться в „Барселону“»

Sport24.ruвчера в 03:41

Луис Суарес: «Неймар сделал все для возвращения в „Барселону“»

Sportbox.RUвчера в 03:19

Суарес: Неймар сделал всё, чтобы вернуться в «Барселону»

Чемпионатвчера в 02:45
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Экономика

Глава Сахалинской области рассказал о проблемах, волнующих граждан

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании Госсовета РФ посвятил свой доклад вопросам, реально волнующим жителей Сахалинской области.
NewInform вчера в 09:42
Здоровье

Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.
Lenta.ru вчера в 13:39
Происшествия

Водитель BMW сбил насмерть двух подростков во Владимирской области

Двое детей умерли в результате наезда автомобиля BMW-320 в поселке Мелехово Владимирской области.
ТАСС вчера в 14:51
Общество

Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Армия и оружие

Украинский генерал призвал заменить «москитный флот» фрегатами из США

На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота.
РИА Новости вчера в 20:07
Политика

Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Политика

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Хоккей

Washington Post: НХЛ и «Яндекс» заключили соглашение о показе матчей

НХЛ согласилась заключить многолетнюю сделку с «Яндексом» по трансляции всех матчей, начиная с этого сезона, сообщает Washington Post.
Спорт-Экспресс вчера в 20:50
Авто

Haval сертифицировал в России еще один новый кроссовер

В базе Росстандарта появилось ОТТС на очередную китайскую модель, которое дает право марке Haval производить и продавать в России кроссовер Haval F7x.
SpeedMe вчера в 23:23
Происшествия

Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах

РИА Новости вчера в 12:36
Происшествия

Тела пилотов Су-25 оказались под завалами

Тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25 пока не смогли достать — скорее всего, они находятся в образовавшейся на месте крушения трехметровой воронке, заполненной обломками.
Lenta.ru вчера в 03:55
Политика

Украина пообещала восстановить мобильную связь на территориях ЛДНР

Сегодня, 4 сентября, в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе пришла к соглашению о восстановлению устойчивой мобильной связи на территориях ЛДНР.
Новостной фронт вчера в 15:37
Экономика

Топилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Впервые об идее в будущем перевести страну на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев – в Женеве на международной конференции по труду.
Газета.Ru вчера в 07:44
Политика

Премьер Малайзии заявил о возможном обсуждении MH17 с Путиным

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что может обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос расследования крушения Boeing MH17 на восточной территории Украины.
Московский Комсомолец вчера в 23:05
Здоровье

Россиян предложили законодательно обязать следить за здоровьем

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением на законодательном уровне закрепить ответственность граждан за свое здоровье.
РЕН ТВ вчера в 07:29
Наука

Ученые разработали новую вакцину против ВИЧ

Американские ученые из Школы медицины Маунт-Синай заявили о создании новой вакцины против ВИЧ-инфекции.
UfaTime.ru 02 сентября в 03:12
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика

Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
RT на русском вчера в 21:13
Общество

Уснувший на заседании британский политик стал героем мемов

РЕН ТВ вчера в 21:20
Политика

Лукашенко назвал причины закрытия границы Белоруссии с Украиной

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была вынуждена полностью закрыть границу «со своими братьями, близкими людьми» наглухо из-за притока оружия из Украины.
Невские Новости 03 сентября в 12:14
Общество

Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга

Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
Lenta.ru вчера в 07:34
Политика

«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером

«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК 02 сентября в 20:00
Гаджеты

Реальные испытания Samsung Galaxy Note 10+ 5G: невероятная скорость передачи данных и ужасная автономность

Samsung Galaxy Note 10+ 5G — не первый смартфон с поддержкой 5G, но, вероятно, потенциально один из самых популярных в ближайшее время.
iXBT.com вчера в 10:53
Политика

Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане

Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Армия и оружие

Раскрыт маршрут американских поставок оружия сирийским боевикам

Армия США закупала боеприпасы для сирийских боевиков у производителей оружия в Сербии.
Московский Комсомолец вчера в 08:09
Политика

В России предложили запретить блокираторы замков ремней безопасности

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести запрет на использование блокираторов замков ремней, которые «обманывают» систему безопасности авто и позволяют водителям не пристегиваться.
Известия вчера в 22:32
Политика

Лавров отказался считать Китай старшим братом для России

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал мнение критиков сближения Москвы и Пекина, которые считают Китай "старшим братом" России, об этом он заявил в интервью МИЦ "Известия".
РИА Новости вчера в 17:13
Происшествия

Украинку убили во время секса в Турции

Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru вчера в 12:16
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
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