Футбол
Спорт-ЭкспрессЛуис Суарес: «Неймар сделал все, чтобы вернуться в „Барселону“»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что форвард «ПСЖ» Неймар сделал все, чтобы вернуться в Каталонию. Бразилец перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году, а минувшим летом пытался вернуться, но безуспешно.
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 13:03, Вашингтон
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости вчера в 04:44
Политика
Грызлов объявил о появлении условий для разрешения кризиса в Донбассе
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине полагает, что на данный момент есть все условия для разрешения кризиса на основе Минских соглашений, заявил полпред России в группе Борис Грызлов.
Взгляд.ру 11:30
Политика
Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
Известия 10:06
Происшествия
Съемочную группу фильма «Чики» обстреляли в КБР
Съемочную площадку фильма "Чики" с Ириной Горбачевой в главной роли обстреляли в Кабардино-Балкарии.
РЕН ТВ 12:46
Общество
Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор информации о детях
Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.
Известия 12:28
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Общество
Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
В челябинском городе Трехгорный руководство единственной в населенном пункте больницы уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина.
Lenta.ru 07:34
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз
Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
Woman.ru 02:18
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика
Послы ЕС согласовали продление индивидуальных антироссийских санкций
Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (ЕС) согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 11:58
Происшествия
Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.
ТАСС 11:33
Шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, как ухаживает за волосами
Самой же знаменитости в последнее время задают достаточно много вопросов, касающихся того, где она одевается, какие вещи покупает, какой косметикой пользуется, где стрижется и как ухаживает за волосами.
Bimru.ru 08:46
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал свою знаменитую бабушку в день ее рождения
Иван Ургант сфотографировал дорогую именинницу и показал поклонникам свою красавицу-бабушку.
Летидор 05:48
Политика
Глава администрации Зеленского спародировал Порошенко
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан пародировал Петра Порошенко во время его выступления в Верховной раде.
Известия 09:50
Футбол
Лукас Сантос: «Мой агент много рассказывал мне о ЦСКА»
Полузащитник ЦСКА Лукас Сантонс рассказал о первых впечатлениях от новой команды.
Спорт-Экспресс вчера в 14:57
Происшествия
Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
Следствие завершило расследование дела Пола Уилана, которому вменяется шпионаж, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Владимир Жеребенков.
РИА Новости 11:37
Футбол
Игроки «Барселоны» разочарованы срывом трансфера Неймара
Футболисты «Барселоны» разочарованы тем, как закончились переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.
Sport24.ru 12:44
Политика
США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
США назначают награду в 15 миллионов долларов за помощь в подрыве финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), заявил спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук.
РИА Новости 11:38
Армия и оружие
В Донбассе «Урал» с боевиками ВСУ подорвался на украинских минах
Два военнослужащих ВСУ получили ранения при подрыве грузовика "Урал" на украинской мине, установленной в районе Троицкого.
ИА Новороссия 07:24
Политика
В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России
Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48
Происшествия
Пьяный хабаровчанин выстрелил в игравших во дворе детей
В Индустриальном районе Хабаровска 52-летний мужчина выстрелил из пневматической винтовки в детей, игравших во дворе.
Российская газета 04:12
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости 05:26
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Здоровье
Россиян предложили законодательно обязать следить за здоровьем
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением на законодательном уровне закрепить ответственность граждан за свое здоровье.
РЕН ТВ 07:29
Гаджеты
Apple выпустит новый бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Американская компания Apple впервые с 2016 года представит новую бюджетную версию смартфона iPhone, которая станет преемником модели iPhone SE.
REGNUM 10:39
Политика
Путину и Моди показали ритуал защиты от злых духов
Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди показали ритуал защиты от злых духов, сообщает «РИА Новости».
РБК 12:50