Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что форвард «ПСЖ» Неймар сделал все, чтобы вернуться в Каталонию. Бразилец перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году, а минувшим летом пытался вернуться, но безуспешно.

Луис Суарес: «Неймар сделал все, чтобы вернуться в „Барселону“»

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