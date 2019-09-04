Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЛуис Суарес: «Неймар сделал все, чтобы вернуться в „Барселону“»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что форвард «ПСЖ» Неймар сделал все, чтобы вернуться в Каталонию. Бразилец перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году, а минувшим летом пытался вернуться, но безуспешно.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лангле: Неймар? Наконец-то всё закончилось, «Барселона» может спокойно работать

Чемпионат12:57

Луис Суарес: «Неймар делал все возможное, чтобы вернуться в „Барселону“»

Sport24.ru03:41

Луис Суарес: «Неймар сделал все для возвращения в „Барселону“»

Sportbox.RU03:19

Луис Суарес: «Неймар сделал все, чтобы вернуться в „Барселону“»

Спорт-Экспресс02:05

Луис Суарес: «Неймар делал все возможное, чтобы вернуться в „Барселону“»

ProstoProSport04:05

Как Неймар пытался вернуться в «Барселону»

Нева Спорт03:20

Луис Суарес: «Неймар сделал все для возвращения в „Барселону“»

Матч ТВ03:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 13:03, Вашингтон
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

StarHit.ru вчера в 23:30
Политика

Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной

РИА Новости вчера в 04:44
Политика

Грызлов объявил о появлении условий для разрешения кризиса в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине полагает, что на данный момент есть все условия для разрешения кризиса на основе Минских соглашений, заявил полпред России в группе Борис Грызлов.
Взгляд.ру 11:30
Политика

Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
Известия 10:06
Происшествия

Съемочную группу фильма «Чики» обстреляли в КБР

Съемочную площадку фильма "Чики" с Ириной Горбачевой в главной роли обстреляли в Кабардино-Балкарии.
РЕН ТВ 12:46
Общество

Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор информации о детях

Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.
Известия 12:28
Политика

Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье

News.ru вчера в 13:25
Общество

Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга

В челябинском городе Трехгорный руководство единственной в населенном пункте больницы уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина.
Lenta.ru 07:34
Шоу-бизнес

40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз

Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
Woman.ru 02:18
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика

Послы ЕС согласовали продление индивидуальных антироссийских санкций

Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (ЕС) согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 11:58
Происшествия

Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области

Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.
ТАСС 11:33
Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала, как ухаживает за волосами

Самой же знаменитости в последнее время задают достаточно много вопросов, касающихся того, где она одевается, какие вещи покупает, какой косметикой пользуется, где стрижется и как ухаживает за волосами.
Bimru.ru 08:46
Шоу-бизнес

Иван Ургант показал свою знаменитую бабушку в день ее рождения

Иван Ургант сфотографировал дорогую именинницу и показал поклонникам свою красавицу-бабушку.
Летидор 05:48
Политика

Глава администрации Зеленского спародировал Порошенко

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан пародировал Петра Порошенко во время его выступления в Верховной раде.
Известия 09:50
Футбол

Лукас Сантос: «Мой агент много рассказывал мне о ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантонс рассказал о первых впечатлениях от новой команды.
Спорт-Экспресс вчера в 14:57
Происшествия

Следствие завершило расследование дела Пола Уилана

Следствие завершило расследование дела Пола Уилана, которому вменяется шпионаж, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Владимир Жеребенков.
РИА Новости 11:37
Футбол

Игроки «Барселоны» разочарованы срывом трансфера Неймара

Футболисты «Барселоны» разочарованы тем, как закончились переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.
Sport24.ru 12:44
Политика

США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР

США назначают награду в 15 миллионов долларов за помощь в подрыве финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), заявил спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук.
РИА Новости 11:38
Армия и оружие

В Донбассе «Урал» с боевиками ВСУ подорвался на украинских минах

Два военнослужащих ВСУ получили ранения при подрыве грузовика "Урал" на украинской мине, установленной в районе Троицкого.
ИА Новороссия 07:24
Политика

В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России

Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48
Происшествия

Пьяный хабаровчанин выстрелил в игравших во дворе детей

В Индустриальном районе Хабаровска 52-летний мужчина выстрелил из пневматической винтовки в детей, игравших во дворе.
Российская газета 04:12
Происшествия

Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости 05:26
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия

Украинку убили во время секса в Турции

Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Происшествия

В Уфе бывшая дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали

Bash.News 07:58
Здоровье

Россиян предложили законодательно обязать следить за здоровьем

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением на законодательном уровне закрепить ответственность граждан за свое здоровье.
РЕН ТВ 07:29
Происшествия

В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного

ТАСС 09:56
Гаджеты

Apple выпустит новый бюджетный iPhone впервые с 2016 года

Американская компания Apple впервые с 2016 года представит новую бюджетную версию смартфона iPhone, которая станет преемником модели iPhone SE.
REGNUM 10:39
Политика

Путину и Моди показали ритуал защиты от злых духов

Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди показали ритуал защиты от злых духов, сообщает «РИА Новости».
РБК 12:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное