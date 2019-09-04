Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЛуис Суарес: «Неймар сделал все, чтобы вернуться в „Барселону“»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что форвард «ПСЖ» Неймар сделал все, чтобы вернуться в Каталонию. Бразилец перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году, а минувшим летом пытался вернуться, но безуспешно.
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Луис Суарес: «Неймар делал все возможное, чтобы вернуться в „Барселону“»

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