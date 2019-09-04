Футбол
Спорт-ЭкспрессЛуис Суарес: «Неймар сделал все, чтобы вернуться в „Барселону“»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что форвард «ПСЖ» Неймар сделал все, чтобы вернуться в Каталонию. Бразилец перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году, а минувшим летом пытался вернуться, но безуспешно.
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Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Lenta.ru 02:04
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС вчера в 21:08
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия
Взрыв произошел на шахте в Донецке
Взрыв произошел на шахте им. Скочинского в Донецке, сообщает РИА "Новости". Информация о пострадавших уточняется.
Газета.Ru 04:53
Экономика
На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты
Памятные монеты, посвященные предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), не вызвали интереса у покупателей, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ).
Взгляд.ру 05:13
Происшествия
В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей
Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.
Российская газета 04:31
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Игры
В Epic Games Store появится предварительная загрузка Borderlands 3
Вероятно, к релизу в Epic Games Store добавят функцию предварительной загрузки.
Gmbox.ru 05:04
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Происшествия
В Петербурге задержали местного топ-менеджера ИКЕА
В одном из грузинских ресторанов в Петербурге правоохранительные органы задержали топ-менеджера одной из структур компании ИКЕА.
Peterburg2.ru 02:44
Шоу-бизнес
Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике
Заслуженному артисту России Аскольду Запашному потребовалась срочная помощь медиков.
Телеканал 360° 01:51
Политика
Иран назвал условия возвращения к ядерной сделке
Тегеран вернется к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД, также известна как ядерная сделка) в том случае, если сможет продавать свою нефть или получит кредит в размере $15 млрд, «эквивалент данного количества нефти».
РБК 04:52
Общество
Мурманск занял 33 место в рейтинге самых безопасных городов России
Би-порт вчера в 09:01
Армия и оружие
В результате обстрела Горловки погибли двое военных ДНР
В ходе обстрелов окраин Горловки погибли двое военнослужащих Народной милиции ДНР.
REGNUM 04:24
Политика
Лишить Путина денег: в США нашли способ остановить «Северный поток-2»
"Северный поток-2" предназначен для поставок природного газа из РФ в Европу по дну Балтийского моря.
Утро.ru 02:39
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции
«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:48
Футбол
«Локомотив» огласил стоимость билетов на матчи Лиги чемпионов
«Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал стоимость билетов на домашние матчи группового турнира Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 04:28
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Экономика
Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора
Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.
Российская газета вчера в 23:16
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Армия и оружие
Учения НАТО начались в Балтийском море
Телеканал 360° вчера в 10:54
Политика
Ведущий телеканала «Россия 1» выгнал со съемок украинского политолога
Украинского эксперта Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбление в адрес немецкой прессы, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02 сентября в 21:30
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Политика
Минприроды завершило исследование для расширения границ РФ в Арктике
Национальная служба новостей 01:45
Шоу-бизнес
Тарасов продает построенный с Бузовой особняк
Обнародованы данные о стоимости жилья футболиста Дмитрий Тарасов собрался продать роскошный дом, который начал строить, находясь в браке с Ольгой Бузовой.
WomanHit.ru 03:57
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова поступила в МГУ
17-летняя Екатерина Старшова, которая прославилась благодаря роли Пуговки в сериале «Папины дочки», не стала связывать свою жизнь с актерством.
RuNews24.ru вчера в 08:22