Лига чемпионов
MetaratingsЛукаку и Брозович едва не подрались после матча со «Славией»
Футболисты «Интера» Ромелу Лукаку и Марцело Брозович едва не устроили драку в раздевалке, после ничьи со «Славией» (1:1) в первом туре Лиги чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:28, Вашингтон
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