Футболисты «Интера» Ромелу Лукаку и Марцело Брозович едва не устроили драку в раздевалке, после ничьи со «Славией» (1:1) в первом туре Лиги чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Лукаку и Брозович едва не подрались после матча со «Славией»

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