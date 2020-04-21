Коронавирус

MetaratingsMetaratingsЛукаку рассказал о 23 игроках «Интера», заболевших в январе

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку уверен, что многие футболисты миланского клуба в январе были больны.
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Лукаку: в январе 23 футболиста «Интера» болели, нам не делали тесты на коронавирус

RT на русском10:18

«У всех был кашель и жар». Возможно, в «Интере» переболели коронавирусом, когда Серию А еще не остановили

Sport24.ru13:55

Лукаку рассказал о 23 игроках «Интера», заболевших в январе

Metaratings11:20

Лукаку подозревает, что футболисты «Интера» могли переболеть коронавирусом в январе

Спорт-Экспресс10:56

Ромелу Лукаку: «В январе 23 игрока „Интера“ были больны, но тогда мы не сдавали тесты на коронавирус»

Матч ТВ16:58

Лукаку заявил, что 23 из 25 игроков «Интера» в январе переболели «странной лихорадкой»

Bobsoccer10:06

Лукаку: в январе 23 из 25 футболистов «Интера» болели. Нам не делали тесты на коронавирус

Чемпионат09:58
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Общество

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Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
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Заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев умер в Москве

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Общество

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В Германии построили автодом на трехосном полноприводном шасси MAN

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Миру предсказали голод библейского масштаба

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод билейского масштаба.
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Политика

Великобритания возобновила переговоры по Brexit

Переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза, прерванные в связи с пандемией коронавируса, возобновились, 20 апреля сообщает Independent.
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Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
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Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости 05:41
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Энергетика

В России рухнули оптовые цены на бензин

Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток, заявил РБК глава агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов.
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Общество

Западные СМИ назвали значительно заниженным число жертв коронавируса

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Звезды спорта примут участие в «Домашней суперлиге»

Смотреть онлайн-трансляцию Домашней суперлиги можно будет на сайте Фонда Росконгресс и канале Росконгресс-ТВ в Youtube.
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Сериал «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг телесезона

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Во Владикавказе произошли беспорядки из-за карантина

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Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции

Нормы КоАП Согласно части 2 статьи 6.3, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: на граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
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Путин обсудил с Алихановым борьбу с коронавирусом

Президент обсудил с калининградским губернатором в режиме видеоконференции ситуацию с коронавирусом.
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В Новой Зеландии ученые обнаружили птицу, которая впадает в спячку

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Сенат США принял пакет поддержки экономики объемом почти в $500 млрд

Сенат США принял пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
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Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor вчера в 02:54
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В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
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Ситуация с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции пугает, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
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В Геленджике 24 и 39-летнего инспекторов ДПС обвиняют в получении взятки в размере 45 тысяч рублей.
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий итальянского клуба «Интернационале» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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