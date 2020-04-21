Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку уверен, что многие футболисты миланского клуба в январе были больны.

Лукаку рассказал о 23 игроках «Интера», заболевших в январе

Общество Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации. 2,2K

Энергетика Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию Отрицательная цена сложилась на поставочный фьючерс на нефть сорта WTI с датой закрытия сегодня и с поставкой на май. 2

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,2K

Экономика Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале. 238

Энергетика Новак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI Глава Минэнерго России Александр Новак сделал заявление о сокрушительном обвале цен на американскую нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля. 630

Общество Миру предсказали голод библейского масштаба Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод билейского масштаба. 42

Политика Великобритания возобновила переговоры по Brexit Переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза, прерванные в связи с пандемией коронавируса, возобновились, 20 апреля сообщает Independent.

Общество Западные СМИ назвали значительно заниженным число жертв коронавируса В мире от последствий коронавирусной инфекции умерли намного больше людей, чем показывает официальная статистика.

Спорт Звезды спорта примут участие в «Домашней суперлиге» Смотреть онлайн-трансляцию Домашней суперлиги можно будет на сайте Фонда Росконгресс и канале Росконгресс-ТВ в Youtube.

Общество Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции Нормы КоАП Согласно части 2 статьи 6.3, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: на граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. 364

Здоровье Путин обсудил с Алихановым борьбу с коронавирусом Президент обсудил с калининградским губернатором в режиме видеоконференции ситуацию с коронавирусом.

Экономика Сенат США принял пакет поддержки экономики объемом почти в $500 млрд Сенат США принял пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска» Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым. 81

Общество В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию. 33

Общество Медик сообщил о пугающей ситуации с людьми при пандемии коронавируса Ситуация с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции пугает, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1". 2

Здоровье Построенная за месяц инфекционная больница в ТиНАО начала работу Центр в Вороновском рассчитан на 800 коек, при необходимости мощность может быть увеличена до 900, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. 582

Общество Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ». 1,2K