Коронавирус
РИА НовостиЛукаку заявил, что в январе одновременно болели 23 футболиста «Интера»
Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку сообщил, что в январе симптомы респираторного заболевания одновременно проявлялись у 23 футболистов команды.
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Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
В 2013 году Агейкина назначили настоятелем столичного Богоявленского Елоховского кафедрального собора, с 2017-го он также был заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.
РИА Новости 09:15
Экономика
Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
Единоборства
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Общество
«Новая газета» опубликовала новые кадры жестокого убийства человека в Сирии и озвучила имя одного из бойцов ЧВК «Вагнера»
Snob.ru 10:11
Авто
В России дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
Автоновости дня 00:35
Общество
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Российская газета 13:45
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Энергетика
Новак объяснил обвал цен на нефть WTI
Министр энергетики Александр Новак после падения стоимости нефти WTI до отрицательных значений призвал не драматизировать ситуацию.
РИА Новости 13:08
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Энергетика
Медведев: пора продавать нефть по принципу take or pay
Москва, 21 апреля 2020, 00:12 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что уход мировых цен на нефть в отрицательные значения — это картельный сговор.
REGNUM вчера в 17:12
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
Ведомости 02:49
Общество
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России еще находится в стадии роста, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 13:43
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
Общество
Главу комитета по здравоохранению Петербурга госпитализировали
Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец госпитализирован.
Znak.com 10:39
Происшествия
Мошенники выманили у пенсионеров 22 миллиона рублей
Пожилой человек сообщил, что аферисты обманом выманили у него почти пятьсот шестьдесят тысяч рублей.
Российская газета 02:16
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Здоровье
Куйвашев подтвердил смерть женщины с коронавирусом в Богдановиче
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил информацию о смерти 70-летней женщины, заразившейся коронавирусом, в Богдановиче.
Екатеринбург в эфире 14:02
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
Здоровье
«Уральский институт кардиологии» закрыли на карантин
О закрытии «Уральского института кардиологии» на карантин сообщили 66.RU сотрудники кардиоцентра.
66.ru 10:09
Энергетика
Трамп поручил разработать план поддержки нефтегазовых компаний США
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерству энергетики и министерству финансов разработать план поддержки нефтегазовых компаний страны.
ПРАЙМ 09:46
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Общество
Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса
Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 12:57
Гаджеты
AMD представила чипы Ryzen 3 3300X, Ryzen 3 3100 и B550
Компания AMD анонсировала процессор Ryzen 3 3300X стоимость которого составляет 120 долларов и Ryzen 3 3100 за 99 долларов.
МИТ 09:38
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Общество
Покупатели в Краснодаре нашли в куличе презерватив
Взгляд.ру 11:32