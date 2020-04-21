Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку сообщил, что в январе симптомы респираторного заболевания одновременно проявлялись у 23 футболистов команды.

Лукаку заявил, что в январе одновременно болели 23 футболиста «Интера»

Религия Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин В 2013 году Агейкина назначили настоятелем столичного Богоявленского Елоховского кафедрального собора, с 2017-го он также был заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии. 333

Экономика Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова. 2

Единоборства Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.

Энергетика Новак объяснил обвал цен на нефть WTI Министр энергетики Александр Новак после падения стоимости нефти WTI до отрицательных значений призвал не драматизировать ситуацию. 263

Энергетика Медведев: пора продавать нефть по принципу take or pay Москва, 21 апреля 2020, 00:12 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что уход мировых цен на нефть в отрицательные значения — это картельный сговор. 774

Общество В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России Эпидемия коронавируса в России еще находится в стадии роста, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 917

Политика Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 2,8K

Энергетика Трамп поручил разработать план поддержки нефтегазовых компаний США Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерству энергетики и министерству финансов разработать план поддержки нефтегазовых компаний страны. 4

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 380

Общество Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции. 34