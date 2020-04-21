Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЛукаку заявил, что в январе одновременно болели 23 футболиста «Интера»

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку сообщил, что в январе симптомы респираторного заболевания одновременно проявлялись у 23 футболистов команды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«У всех был кашель и жар». Возможно, в «Интере» переболели коронавирусом, когда Серию А еще не остановили

Sport24.ru13:55

Лукаку рассказал о 23 игроках «Интера», заболевших в январе

Metaratings11:20

Лукаку подозревает, что футболисты «Интера» могли переболеть коронавирусом в январе

Спорт-Экспресс10:56

Ромелу Лукаку: «23 из 25 игроков „Интера“ заболели в январе. Все кашляли, но нас не проверяли на коронавирус»

Sports.ru10:29

Лукаку: в январе 23 футболиста «Интера» болели, нам не делали тесты на коронавирус

RT на русском10:18

Лукаку заявил, что 23 из 25 игроков «Интера» в январе переболели «странной лихорадкой»

Bobsoccer10:06

Лукаку: в январе 23 из 25 футболистов «Интера» болели. Нам не делали тесты на коронавирус

Чемпионат09:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

В 2013 году Агейкина назначили настоятелем столичного Богоявленского Елоховского кафедрального собора, с 2017-го он также был заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.
РИА Новости 09:15
333
Экономика

Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики

Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
2
Единоборства

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Общество

«Новая газета» опубликовала новые кадры жестокого убийства человека в Сирии и озвучила имя одного из бойцов ЧВК «Вагнера»

Snob.ru 10:11
281
Авто

В России дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
Автоновости дня 00:35
138
Общество

Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Российская газета 13:45
287
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости 19 апреля в 20:15
614
Энергетика

Новак объяснил обвал цен на нефть WTI

Министр энергетики Александр Новак после падения стоимости нефти WTI до отрицательных значений призвал не драматизировать ситуацию.
РИА Новости 13:08
263
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
456
Энергетика

Медведев: пора продавать нефть по принципу take or pay

Москва, 21 апреля 2020, 00:12 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что уход мировых цен на нефть в отрицательные значения — это картельный сговор.
REGNUM вчера в 17:12
774
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
Ведомости 02:49
153
Общество

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России еще находится в стадии роста, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 13:43
Финансы

Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах

Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
29
Общество

Главу комитета по здравоохранению Петербурга госпитализировали

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец госпитализирован.
Znak.com 10:39
72
Происшествия

Мошенники выманили у пенсионеров 22 миллиона рублей

Пожилой человек сообщил, что аферисты обманом выманили у него почти пятьсот шестьдесят тысяч рублей.
Российская газета 02:16
59
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
7K
Здоровье

Куйвашев подтвердил смерть женщины с коронавирусом в Богдановиче

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил информацию о смерти 70-летней женщины, заразившейся коронавирусом, в Богдановиче.
Екатеринбург в эфире 14:02
1
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
917
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
2,8K
Здоровье

«Уральский институт кардиологии» закрыли на карантин

О закрытии «Уральского института кардиологии» на карантин сообщили 66.RU сотрудники кардиоцентра.
66.ru 10:09
2
Транспорт

В Москве около 800 тысяч автомобилистов ездят без пропусков

Газета.Ru 11:01
18
Энергетика

Трамп поручил разработать план поддержки нефтегазовых компаний США

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерству энергетики и министерству финансов разработать план поддержки нефтегазовых компаний страны.
ПРАЙМ 09:46
4
Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News 06:00
Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

Газета.Ru 07:05
1,8K
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
380
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
1,9K
Общество

Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса

Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 12:57
34
Гаджеты

AMD представила чипы Ryzen 3 3300X, Ryzen 3 3100 и B550

Компания AMD анонсировала процессор Ryzen 3 3300X стоимость которого составляет 120 долларов и Ryzen 3 3100 за 99 долларов.
МИТ 09:38
7
Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
2,1K
Общество

Покупатели в Краснодаре нашли в куличе презерватив

Взгляд.ру 11:32
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий итальянского клуба «Интернационале» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное