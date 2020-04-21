Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЛукаку заявил, что в январе одновременно болели 23 футболиста «Интера»

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку сообщил, что в январе симптомы респираторного заболевания одновременно проявлялись у 23 футболистов команды.
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«У всех был кашель и жар». Возможно, в «Интере» переболели коронавирусом, когда Серию А еще не остановили

Sport24.ru13:55

Лукаку рассказал о 23 игроках «Интера», заболевших в январе

Metaratings11:20

Лукаку: в январе 23 из 25 футболистов «Интера» болели. Нам не делали тесты на коронавирус

Чемпионат09:58

Ромелу Лукаку: «23 из 25 игроков „Интера“ заболели в январе. Все кашляли, но нас не проверяли на коронавирус»

Sports.ru10:29

Лукаку: в январе 23 футболиста «Интера» болели, нам не делали тесты на коронавирус

RT на русском10:18

Лукаку заявил, что 23 из 25 игроков «Интера» в январе переболели «странной лихорадкой»

Bobsoccer10:06

Лукаку подозревает, что футболисты «Интера» могли переболеть коронавирусом в январе

Спорт-Экспресс10:56
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Общество

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Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
Московский Комсомолец 10:27
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Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
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Общество

Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники

Режим самоизоляции продлят на майские праздники при необходимости, допустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:10
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
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Газета.Ru 14:25
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Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу

Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
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Космос

«Пылевые вихри» могут существовать на Титане

Пылевые вихри, вероятно, являются если не доминирующим механизмом, то одним из самых важных механизмов для поднятия пыли в атмосфере.
AstroNews.ru вчера в 09:15
Общество

Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции

Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
РБК 07:50
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Космос

Космонавт Скрипочка провел наземный эксперимент по высадке на Марс

РЕН ТВ 14:31
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Происшествия

В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

РИА Новости вчера в 09:14
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Шоу-бизнес

Коул Спроус и Лили Рейнхарт не расстались

Недавно стало известно, что актер Коул Спроус (Cole Sprouse) и Лили Рейнхарт (Lili Reinhart) расстались.
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Происшествия

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Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
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Здоровье

В Калужской области набирают медперсонал для борьбы с коронавирусом

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Здоровье

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Футбол

В Нидерландах до 1 сентября запретили футбольные соревнования

Правительство Нидерландов до 1 сентября запретило проведение футбольных соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает Football Oranje.
Газета.Ru 14:44
Футбол

Мостовой считает, что людей не касаются цены на нефть

Футболист признал, что в результате падения цен на нефть некоторые люди потеряли миллиарды, но отметил, что есть вещи и пострашнее.
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Общество

В Италии число излечившихся за сутки от коронавируса побило рекорд

За последние сутки в Италии от коронавируса выздоровели 2723 человека.
ToDay News Ufa 14:11
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Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

В Москве скончался настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, протоиерей Александр Агейкин.
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Общество

Ростовская область может выйти на плато по коронавирусу в начале мая

До конца апреля в Ростовской области должны быть развёрнуты 2664 койки, обеспеченные кислородной поддержкой, аппаратами искусственной вентиляции легких.
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Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru вчера в 15:30
Общество

ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

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Энергетика

Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

Отрицательная цена сложилась на поставочный фьючерс на нефть сорта WTI с датой закрытия сегодня и с поставкой на май.
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Общество

В Ростовскую область придёт аномальное похолодание

Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
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Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
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Политика

Путин обсудил с Алихановым борьбу с коронавирусом

Президент обсудил с калининградским губернатором в режиме видеоконференции ситуацию с коронавирусом.
Российская газета 10:20
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Общество

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин

В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.
РИА Новости 07:44
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Гаджеты

Apple может представить бюджетные iPad и iMac во второй половине года

Авторитетный ресурс Mac Otakara поделился информацией о том, что компания Apple планирует представить новый бюджетный iPad с диагональю дисплея 11 дюймов и 23-дюймовый моноблок iMac во второй половине 2020 года.
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ТАСС вошел в список системообразующих организаций

Информационное агентство ТАСС, наряду с другими крупными СМИ, телекоммуникационными и IT-компаниями, вошло в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий итальянского клуба «Интернационале» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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