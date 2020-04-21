Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку сообщил, что в январе симптомы респираторного заболевания одновременно проявлялись у 23 футболистов команды.

Лукаку заявил, что в январе одновременно болели 23 футболиста «Интера»

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