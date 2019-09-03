Футбол

Sports.ruSports.ruЛукас Сантос: «Хочу показать свой футбол, чтобы ЦСКА выкупил меня»

Постараюсь как можно скорее адаптироваться. Хочу показать свой футбол, чтобы ЦСКА выкупил меня. Знаю, что будет нелегко, но с помощью семьи, моего агента, тренера и Бога я смогу достичь цели.
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