Хочу показать свой футбол, чтобы ЦСКА приобрёл меня.

Лукас Сантос: хочу показать свой футбол, чтобы ЦСКА приобрёл меня

Происшествия В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

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Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

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Экономика Орешкин назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю Для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России необходимо повысить доходы населения и увеличить производительность труда, сообщил ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.

Гаджеты Дизайн флагманского Huawei Mate 30 Pro рассекречен масштабной утечкой Незадолго до ожидаемой презентации смартфона Huawei Mate 30 Pro авторитетный отраслевой инсайдер OnLeaks опубликовал эксклюзивные рендеры и видео с 3D-моделью готовящейся к релизу новинки.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Здоровье Здоровье без границ В России уже применяют инновационные решения, которые не только поднимают уровень оказания медицинской помощи в конкретных клиниках, сокращая затраты и облегчая труд специалистов почти всех уровней, но и продвигают высококвалифицированную медицину в самые удаленные уголки страны.

Здоровье В России закуплены 10 тысяч упаковок незарегистрированного «Фризиума» Московский эндокринный завод закупил около 10 тыс. упаковок незарегистрированного в России препарата «Фризиум».

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Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».