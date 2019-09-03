Футбол

ЧемпионатЧемпионатЛукас Сантос: хочу показать свой футбол, чтобы ЦСКА приобрёл меня

Хочу показать свой футбол, чтобы ЦСКА приобрёл меня.
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Лукас Сантос: «Мне не хочется повторять чью-то историю»

Спорт-Экспрессвчера в 15:27

Фернандес будет помогать Сантосу адаптироваться в России

Sportbox.RU03:42

Сантос: «Очень рад, что стал частью такого великого клуба, как ЦСКА»

Sport.ruвчера в 18:59

Фернандес будет помогать Сантосу адаптироваться в России

Матч ТВ03:42

Новичок ЦСКА Лукас Сантос: «Готов к проявлению расизма в России. Закрою уши и буду играть»

Sport24.ruвчера в 10:34

Лукас Сантос о расизме в России: «Постараюсь закрыть уши и играть в футбол»

Sports.ruвчера в 13:59

Лукас Сантос: знаю, что Россия — страна, немного отстающая в борьбе с расизмом

Чемпионатвчера в 13:11
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:49, Вашингтон
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru вчера в 07:59
Политика

Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Lenta.ru вчера в 21:19
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

RT на русском 02 сентября в 14:40
Политика

Путин пригласил Моди в Москву на празднование 75-летия Победы

Известия 03:31
Происшествия

В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:25
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС вчера в 21:08
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Футбол

Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии, которая, будучи ребенком, 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась в России.
Известия 02 сентября в 16:00
Политика

Россия, Украина и ЕК выберут дату проведения переговоров по газу

Российские представители уже на следующей неделе встретятся со своими коллегами из Украины и Европейской комиссии для выбора даты и места проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа.
Комсомольская правда 02:03
Экономика

Орешкин назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России необходимо повысить доходы населения и увеличить производительность труда, сообщил ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.
Ведомости 03:24
Гаджеты

Дизайн флагманского Huawei Mate 30 Pro рассекречен масштабной утечкой

Незадолго до ожидаемой презентации смартфона Huawei Mate 30 Pro авторитетный отраслевой инсайдер OnLeaks опубликовал эксклюзивные рендеры и видео с 3D-моделью готовящейся к релизу новинки.
Городской портал Новый Нижний 03:42
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Здоровье

Здоровье без границ

В России уже применяют инновационные решения, которые не только поднимают уровень оказания медицинской помощи в конкретных клиниках, сокращая затраты и облегчая труд специалистов почти всех уровней, но и продвигают высококвалифицированную медицину в самые удаленные уголки страны.
Российская газета 03:43
Происшествия

Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25

Lenta.ru 02:04
Здоровье

В России закуплены 10 тысяч упаковок незарегистрированного «Фризиума»

Московский эндокринный завод закупил около 10 тыс. упаковок незарегистрированного в России препарата «Фризиум».
RT на русском вчера в 22:22
Кино

В сеть слили кадры анимационного сериала Marvel «Что, если?»

Для кого-то Comic-Con и D23 – повод порадоваться отличным новостям о новых проектах Disney и Marvel, а для кого-то – возможность заработать на «сливе» эксклюзивной информации.
Киноафиша России 02:51
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд

Дождь вчера в 14:42
Футбол

ФК «Тамбов» в летнее трансферное окно потратил меньше всех клубов РПЛ

Пять клубов РПЛ потратили меньше миллиона евро. Футбольный клуб «Тамбов» стал антилидером трансферной активности.
Онлайн Тамбов.ру вчера в 07:18
Происшествия

Военные нашли пропавшего 13 дней назад в приморском лесу подростка

Газета.Ru 01:19
Общество

В Роскачестве перечислили базовые продукты завтрака школьника

Каши можно чередовать с яичными и творожными завтраками, а позволять школьнику сухие завтраки можно не чаще 1–2 раз в неделю, отмечает «РИА Новости».
Известия 01:18
Происшествия

В Петербурге за подкуп задержали топ-менеджера ИКЕА

В Петербурге за коммерческий подкуп в особо крупном размере задержали топ-менеджера компании ИКЕА.
Piter.tv 03:43
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Экономика

СМИ сообщили об идее сделать из «Росгеологии» шельфовую госкорпорацию

На базе «Росгеологии» могут создать госкорпорацию, в задачи которой будет входить координация работ частных компаний на шельфе, соответствующую возможность рассматривает Минэнерго, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и копию проекта доклада министра энергетики Александра Новака.
РБК вчера в 22:35
Общество

В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой

До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.
Lenta.ru вчера в 11:09
Авто

Nissan презентовал новый Nissan Juke

Компания Nissan представила кроссовер Nissan Juke второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:11
Происшествия

В Татарстане младенца нашли в пакете у магазина

Житель села Черемшан в Татарстане обнаружил возле одного из магазинов новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.
РИА Новости вчера в 11:40
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Общество

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Российская газета 02:51
Происшествия

В Магнитогорске подросток жестоко убил родную бабушку

В Магнитогорске будут судить несовершеннолетнего парня, убившего родную бабушка.В Магнитогорске перед судом предстанет 17-летний подросток, который обвиняется в убийстве.
УралПолит.Ru 03:07
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