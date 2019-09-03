Футбол
ЧемпионатЛукас Сантос: хочу показать свой футбол, чтобы ЦСКА приобрёл меня
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Новичок ЦСКА Лукас Сантос: «Готов к проявлению расизма в России. Закрою уши и буду играть»
Sport24.ruвчера в 10:34
Лукас Сантос: знаю, что Россия — страна, немного отстающая в борьбе с расизмом
Чемпионатвчера в 13:11
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:49, Вашингтон
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Lenta.ru вчера в 21:19
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском 02 сентября в 14:40
Происшествия
В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:25
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС вчера в 21:08
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии, которая, будучи ребенком, 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась в России.
Известия 02 сентября в 16:00
Политика
Россия, Украина и ЕК выберут дату проведения переговоров по газу
Российские представители уже на следующей неделе встретятся со своими коллегами из Украины и Европейской комиссии для выбора даты и места проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа.
Комсомольская правда 02:03
Экономика
Орешкин назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России необходимо повысить доходы населения и увеличить производительность труда, сообщил ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.
Ведомости 03:24
Гаджеты
Дизайн флагманского Huawei Mate 30 Pro рассекречен масштабной утечкой
Незадолго до ожидаемой презентации смартфона Huawei Mate 30 Pro авторитетный отраслевой инсайдер OnLeaks опубликовал эксклюзивные рендеры и видео с 3D-моделью готовящейся к релизу новинки.
Городской портал Новый Нижний 03:42
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Здоровье
Здоровье без границ
В России уже применяют инновационные решения, которые не только поднимают уровень оказания медицинской помощи в конкретных клиниках, сокращая затраты и облегчая труд специалистов почти всех уровней, но и продвигают высококвалифицированную медицину в самые удаленные уголки страны.
Российская газета 03:43
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Lenta.ru 02:04
Здоровье
В России закуплены 10 тысяч упаковок незарегистрированного «Фризиума»
Московский эндокринный завод закупил около 10 тыс. упаковок незарегистрированного в России препарата «Фризиум».
RT на русском вчера в 22:22
Кино
В сеть слили кадры анимационного сериала Marvel «Что, если?»
Для кого-то Comic-Con и D23 – повод порадоваться отличным новостям о новых проектах Disney и Marvel, а для кого-то – возможность заработать на «сливе» эксклюзивной информации.
Киноафиша России 02:51
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Футбол
ФК «Тамбов» в летнее трансферное окно потратил меньше всех клубов РПЛ
Пять клубов РПЛ потратили меньше миллиона евро. Футбольный клуб «Тамбов» стал антилидером трансферной активности.
Онлайн Тамбов.ру вчера в 07:18
Общество
В Роскачестве перечислили базовые продукты завтрака школьника
Каши можно чередовать с яичными и творожными завтраками, а позволять школьнику сухие завтраки можно не чаще 1–2 раз в неделю, отмечает «РИА Новости».
Известия 01:18
Происшествия
В Петербурге за подкуп задержали топ-менеджера ИКЕА
В Петербурге за коммерческий подкуп в особо крупном размере задержали топ-менеджера компании ИКЕА.
Piter.tv 03:43
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Экономика
СМИ сообщили об идее сделать из «Росгеологии» шельфовую госкорпорацию
На базе «Росгеологии» могут создать госкорпорацию, в задачи которой будет входить координация работ частных компаний на шельфе, соответствующую возможность рассматривает Минэнерго, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и копию проекта доклада министра энергетики Александра Новака.
РБК вчера в 22:35
Общество
В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой
До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.
Lenta.ru вчера в 11:09
Авто
Nissan презентовал новый Nissan Juke
Компания Nissan представила кроссовер Nissan Juke второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:11
Происшествия
В Татарстане младенца нашли в пакете у магазина
Житель села Черемшан в Татарстане обнаружил возле одного из магазинов новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.
РИА Новости вчера в 11:40
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51
Происшествия
В Магнитогорске подросток жестоко убил родную бабушку
В Магнитогорске будут судить несовершеннолетнего парня, убившего родную бабушка.В Магнитогорске перед судом предстанет 17-летний подросток, который обвиняется в убийстве.
УралПолит.Ru 03:07