Футбол

Soccer.ruSoccer.ruЛукас Сантос: «Хочу показать свой футбол, чтобы ЦСКА выкупил меня»

Хочу показать свой футбол, чтобы ЦСКА выкупил меня. Знаю, что будет нелегко, но я верю, что смогу остаться в ЦСКА.
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