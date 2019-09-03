Футбол
Матч ТВЛукас Сантос: «Постараюсь отплатить ЦСКА за доверие»
Рад, что ЦСКА верит в меня, постараюсь отплатить клубу за доверие, — сказал Сантос. Напомним, ЦСКА арендовал 20-летнего бразильского футболиста сроком на один сезон с последующим правом выкупа. Читайте также: Лукас Сантос — о трансфере в ЦСКА: «Пусть все будет так, как тебе угодно, отец!»
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