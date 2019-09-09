Футбол
ЧемпионатЛукас Сантос дебютирует за ЦСКА в матче с «Араратом»
Новичок ЦСКА полузащитник Лукас Сантос сегодня, 9 сентября, дебютирует за свою команду. Бразилец выйдет в основном составе команды на товарищеский матч с московским «Араратом», сообщает пресс-служба «армейского» клуба. Встреча начнётся в 12:00 мск на базе ЦСКА в Ватутинках.
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:10, Вашингтон
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Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
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Министры обменялись мнениями по региональным проблемам в контексте развития сотрудничества России и Франции, отметили в Минобороны.
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Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Минфин поддержал продажу пива на стадионах
Министерство финансов России подготовило положительный отзыв на законопроект о возврате продажи пива на стадионах, сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа.
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В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
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Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
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Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
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20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве
Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
Вести.Ru 05:20
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Брюссель назвал дату переговоров по газу с Москвой и Киевом
Трехсторонняя встреча по газу с Россией, Украиной и Евросоюзом на уровне глав Минэнерго пройдет на следующей неделе.
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РИА Новости 04:21
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Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
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Роль игрушечного космонавта Мэтта Мэйсона в фильме сыграет Том Хэнкс
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Объявившая бойкот России Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся от выступлений в РФ на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам.
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