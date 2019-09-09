Новичок ЦСКА полузащитник Лукас Сантос сегодня, 9 сентября, дебютирует за свою команду. Бразилец выйдет в основном составе команды на товарищеский матч с московским «Араратом», сообщает пресс-служба «армейского» клуба. Встреча начнётся в 12:00 мск на базе ЦСКА в Ватутинках.

Лукас Сантос дебютирует за ЦСКА в матче с «Араратом»

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