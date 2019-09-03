Футбол

Sports.ruSports.ruЛукас Сантос: «Хочу показать свой футбол, чтобы ЦСКА выкупил меня»

Постараюсь как можно скорее адаптироваться. Хочу показать свой футбол, чтобы ЦСКА выкупил меня. Знаю, что будет нелегко, но с помощью семьи, моего агента, тренера и Бога я смогу достичь цели.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сантос: «Очень рад, что стал частью такого великого клуба, как ЦСКА»

Sport.ruвчера в 18:59

Лукас Сантос: «Мне не хочется повторять чью-то историю»

Спорт-Экспрессвчера в 15:27

Лукас Сантос: «Постараюсь отплатить ЦСКА за доверие»

Матч ТВвчера в 11:18

Лукас Сантос о расизме в России: «Постараюсь закрыть уши и играть в футбол»

Sports.ruвчера в 13:59

Лукас Сантос: знаю, что Россия — страна, немного отстающая в борьбе с расизмом

Чемпионатвчера в 13:11

Новичок ЦСКА Лукас Сантос: «Готов к проявлению расизма в России. Закрою уши и буду играть»

Sport24.ruвчера в 10:34

Лукас Сантос: «Постараюсь отплатить ЦСКА за доверие»

Sportbox.RUвчера в 11:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:20, Вашингтон
Авто

Мантуров раскрыл планы по продаже автомобилей Aurus

Автоновости дня вчера в 23:26
Происшествия

В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25

В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM вчера в 08:21
Здоровье

Сосудистые центры Кубани получат новое оборудование

В краевые больницы поступит 33 единицы медоборудования для диагностики и лечения.
Краснодарские известия 00:43
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru вчера в 16:33
Политика

DW отказалась участвовать в заседаниях Думы по вмешательству в выборы

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle отказалась участвовать в работе комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
РБК 01:42
Происшествия

Похитителя телефонов Бондарчука и Миронова поймали

"Похититель, укравший из гримерки телефоны Бондарчука и Миронова, задержан", - сообщил собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 23:04
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Политика

Монголия и Россия выходят на новый уровень стратегического партнерства

По итогам официальных переговоров президенты Монголии и России 3 сентября подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Монголией и Российской Федерацией.
ИА АРД вчера в 11:02
Гаджеты

Google выпустила релизную версию Android 10

Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices вчера в 14:24
Здоровье

Система здравоохранения уже рухнула — мнение

По мнению Коновала, следует вернуться к нормальной бюджетной модели здравоохранения, принятой во многих государства ЕС: следует ввести единую систему окладов и систему надбавок.
Infox.ru вчера в 08:18
Политика

Абэ решил вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хотел бы вывести переговоры по мирному договору с Россией на новый уровень на встрече с Владимиром Путиным, сообщает агентство Киодо.
Газета.Ru 01:57
Футбол

Алекс Крал: Решение о переходе в «Спартак» далось непросто

LiveSport.ru вчера в 15:02
Происшествия

В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:25
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Политика

Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по развалу страны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые приближают развал страны.
Известия вчера в 23:32
Происшествия

В турецком отеле утонула российская девочка

Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru вчера в 12:07
Общество

Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23
Происшествия

Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам

REGNUM вчера в 11:30
Происшествия

Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии

Полиция подозревает бывшего футболиста в распространении детской порнографии.
Евро-футбол.ру вчера в 16:43
Общество

ЦБ предупредил о новом способе хищения денег с помощью соцсетей

Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег через соцсети.
РИА Новости 01:46
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Происшествия

На Урале предотвратили массовое убийство в школе

В городе Кушва Свердловской области правоохранители предотвратили массовое убийство в учебных заведениях, которое собирались устроить двое 16-летних подростков.
BFM.ru вчера в 13:24
Кино

Прощание с актрисой Зинаидой Славиной пройдет в Москве 6 сентября

Церемония прощания с актрисой театра и кино Зинаидой Славиной состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки».
Вечерняя Москва вчера в 09:47
Общество

Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд

Дождь вчера в 14:42
Общество

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru вчера в 12:18
Технологии

Правительство разрешит МФЦ собирать биометрические данные россиян

Осенью кабмин может разрешить отделениям многофункциональных центров (МФЦ) собирать биометрические данные россиян для удаленного пользования госуслугами.
ФедералПресс вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова

Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Космос

Роскосмос опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре

ТАСС вчера в 16:35
Экономика

Якутский газ перегонят на спирт

Господин Тао заметил, что «потребуется некоторое время, чтобы добыча газа в Западной Якутии достигла 20 млрд кубометров», и на первом этапе мощность производства метанола составит 7,2–10,8 млн тонн в год в зависимости от количества сырья.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное