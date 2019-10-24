Футбол
Sports.ruЛукас Сантос о расизме: «В России не сталкивался, в Бразилии — да»
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Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Армия и оружие
Россия отправит в Сирию больше военной техники
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы.
Lenta.ru 03:25
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Происшествия
В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления
В карельском городе Олонце во время циркового представления медведь напал на дрессировщика.
Российская газета 03:44
Общество
Рассекречены документы о финских лагерях смерти в СССР
ФСБ России рассекретила документы о финских концлагерях в Петрозаводске, созданных в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 03:57
Политика
Песков: Путин руководствуется Конституцией в вопросах срока пребывания на высшем посту
В вопросе срока пребывания на высшем государственном посту президент РФ Владимир Путин руководствуется Конституцией России, а не возрастом.
ТАСС 05:31
Здоровье
В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест
В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.
ПроТуймазы 00:15
Хоккей
Владимир Ткачев выписан из больницы
Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев выписан из больницы в Магнитогорске — 24 октября хоккеист отправится в Казань.
Спорт-Экспресс 03:48
Шоу-бизнес
Ушедшая в порно церковная проповедница стала популярной
Жительница США Эдди Эндрюс променяла должность церковной проповедницы на съемки в кино для взрослых.
Московский Комсомолец 04:24
Армия и оружие
Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии
"Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - сказал Песков.
Газета.Ru 05:24
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Происшествия
Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске
Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.
Газета.Ru 03:54
Общество
Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам
Российская газета 00:56
Происшествия
На борту летевшего в Хабаровск самолета умер младенец
Российская газета вчера в 22:02
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Происшествия
Бизнесмен из Екатеринбурга погиб в Крыму
Екатеринбург в эфире 05:12
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина предстала перед поклонниками в новом образе
Певица и телеведущая Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в соцсети фото, где предстала в новом образе.
Вечерняя Москва вчера в 22:24
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Единоборства
Прямой эфир пресс-конференции Конора Макгрегора в Москве
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор даёт пресс-конференцию в Москве.
Metaratings 03:38
Футбол
Футбольные фанаты оценили идею вернуть продажу пива на стадионах
Как сообщает RT, правительство в целом поддержало идеи возобновления торговли на футбольных стадионах.
Народные новости 01:46
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани вчера в 11:02
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, находящийся под домашним арестом, уехал из России и попросил политического убежища на Украине.
RT на русском 04:37
Космос
«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
Известия 03:14
Наука
Землетрясения смогут предсказывать за 5 дней до начала толчков
Длина волны начинает расти за 4-5 дней и достигает максимума за 2 дня до землетрясения, а затем резко падает за сутки до толчков.
Популярная механика 03:32
Музыка
Александр Розенбаум перепел песню Ольги Бузовой «Водица»
Известный российский певец и поэт Александр Розенбаум в эфире развлекательной программы на одном из федеральных каналов перепел песню Ольги Бузовой "Водица".
VSE42.RU вчера в 04:55
Политика
Сноуден заявил, что «оказался в ловушке» в России
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, заявил, что, оказавшись в России, где он получил политическое убежище, "попал в ловушку" из-за аннулированного американского паспорта властями США.
Газета.Ru вчера в 18:10