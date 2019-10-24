Футбол

Sports.ruSports.ruЛукас Сантос о расизме: «В России не сталкивался, в Бразилии — да»

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал об адаптации в России.
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Лукас Сантос: «Не заметил расизма в России. Как ни странно, в Бразилии его очень много»

Sport24.ru02:13

Бразильский футболист ЦСКА высказался о расизме в России

Газета.Ru02:21

Лукас Сантос о расизме: «В России не сталкивался, в Бразилии — да»

Sports.ru04:46

Полузащитник ЦСКА: в Бразилии я сталкивался с расизмом, в России - нет

РИА Новости04:44
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
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Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

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Россия отправит в Сирию больше военной техники

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы.
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В карельском городе Олонце во время циркового представления медведь напал на дрессировщика.
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Рассекречены документы о финских лагерях смерти в СССР

ФСБ России рассекретила документы о финских концлагерях в Петрозаводске, созданных в годы Великой Отечественной войны.
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Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

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Владимир Ткачев выписан из больницы

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Жительница США Эдди Эндрюс променяла должность церковной проповедницы на съемки в кино для взрослых.
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Армия и оружие

Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии

"Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - сказал Песков.
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Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
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Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске

Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.
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Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам

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На борту летевшего в Хабаровск самолета умер младенец

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Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
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Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

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Надежда Бабкина предстала перед поклонниками в новом образе

Певица и телеведущая Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в соцсети фото, где предстала в новом образе.
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В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
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Прямой эфир пресс-конференции Конора Макгрегора в Москве

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор даёт пресс-конференцию в Москве.
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Футбольные фанаты оценили идею вернуть продажу пива на стадионах

Как сообщает RT, правительство в целом поддержало идеи возобновления торговли на футбольных стадионах.
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«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
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Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»

Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
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Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
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Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, находящийся под домашним арестом, уехал из России и попросил политического убежища на Украине.
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«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
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Землетрясения смогут предсказывать за 5 дней до начала толчков

Длина волны начинает расти за 4-5 дней и достигает максимума за 2 дня до землетрясения, а затем резко падает за сутки до толчков.
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Известный российский певец и поэт Александр Розенбаум в эфире развлекательной программы на одном из федеральных каналов перепел песню Ольги Бузовой "Водица".
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Сноуден заявил, что «оказался в ловушке» в России

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, заявил, что, оказавшись в России, где он получил политическое убежище, "попал в ловушку" из-за аннулированного американского паспорта властями США.
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