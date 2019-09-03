Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЛукас Сантос прокомментировал переход в ЦСКА

Полузащитник Лукас Сантос поделился эмоциями после перехода в ЦСКА. Московский клуб арендовал 20-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.
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«Пусть все будет так, как тебе угодно, отец». Лукас Сантос написал пост, посвященный переходу в ЦСКА

Sport24.ru07:01

«Пусть все будет так, как угодно богу». Сантос — о переходе в ЦСКА

Спорт-Экспресс06:24

Лукас Сантос прокомментировал переход в ЦСКА

Евро-футбол.ру07:15

Лукас Сантос — о трансфере в ЦСКА: «Пусть все будет так, как тебе угодно, отец!»

Sportbox.RU07:37

Лукас Сантос о переходе в ЦСКА: «Пусть все будет так, как угодно богу»

Sports.ru07:22

Лукас Сантос — о трансфере в ЦСКА: «Пусть все будет так, как тебе угодно, отец!»

Матч ТВ07:37

Лукас Сантос опубликовал пост, посвящённый переходу в ЦСКА

Чемпионат06:41
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Политика

Путин назвал чиновницу из Тулуна непорядочным человеком

15 августа в Facebook появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, комментирует предыдущий приезд Владимира Путина в Тулун и называет местных жителей «бичевней» и «быдлом».
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Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
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Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
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Главные роли в «Брате-3» выставили на продажу за пять миллионов рублей

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Суд приговорил к двум годам колонии участника акции 27 июля в Москве

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Политика

Глава Златоуста отправлен в отставку

Сегодня на внеочередном заседании собрания депутатов Златоустовского городского округа утверждена отставка главы города Вячеслава Жилина.
Российская газета 03:47
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Прооперировали Александра Розенбаума

Евразия Daily вчера в 07:58
Политика

Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за бездействие

На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Политика

Лукашенко прокомментировал ситуацию с ДРСМД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ведёт к новой гонке вооружений и усиливает напряжённость в Европе.
RT на русском 06:59
Политика

Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе

Российская газета 04:07
Происшествия

Найдены тела 25 погибших при пожаре на яхте в Калифорнии

Известия 02:36
Футбол

Черышев и Головин присоединились к тренировкам сборной России

РБК 05:47
Политика

В «Батькивщине» не комментируют семейные обстоятельства Тимошенко

«В семье лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко произошло горе».
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Экономика

Выдачей кредитов в Сбербанке займется искусственный интеллект

12 августа сообщалось, что с 2021 года студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта.
Известия 07:15
Происшествия

В Москве задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко

Отмечается, что Бойко не призывал участвовать в несогласованной акции оппозиции 31 августа, он лишь сделал репост записи со страницы Любови Соболь.
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Происшествия

Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе

На Северном Кавказе потерпел крушение двухместный штурмовик Су-25УБ.
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В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином

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Тодоровский объяснил возросшую популярность эры 90-х в России

Режиссер Валерий Тодоровский объяснил всплеск популярности эры 90-х среди россиян в большом интервью для "Известий".
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Зеленский оценил потерю неприкосновенности у депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал отмену депутатской неприкосновенности и сообщил, что теперь в стране не будет «касты неприкосновенных».
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В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка

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От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
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В Екатеринбурге двое парней изнасиловали 20-летнюю девушку

В ночь на 15 августа во дворе жилого дома в Екатеринбурге двое парней в спортивных костюмах изнасиловали 20-летнюю девушку.
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Происшествия

Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла

19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
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ГАЗ представил модернизированный «Соболь»

Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.
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Рейсы UTair задержали из-за попадания птицы в самолет в Нижневартовске

В Нижневартовске птица попала в воздухозаборник самолета компании UTair.
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Hyundai представил новый хэтчбек Hyundai i10

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Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот

В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
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