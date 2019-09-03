Футбол
Евро-футбол.руЛукас Сантос прокомментировал переход в ЦСКА
Полузащитник Лукас Сантос поделился эмоциями после перехода в ЦСКА. Московский клуб арендовал 20-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
Политика
Путин назвал чиновницу из Тулуна непорядочным человеком
15 августа в Facebook появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, комментирует предыдущий приезд Владимира Путина в Тулун и называет местных жителей «бичевней» и «быдлом».
АБН вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Политика
Глава Златоуста отправлен в отставку
Сегодня на внеочередном заседании собрания депутатов Златоустовского городского округа утверждена отставка главы города Вячеслава Жилина.
Российская газета 03:47
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Политика
Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за бездействие
На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Политика
Лукашенко прокомментировал ситуацию с ДРСМД
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ведёт к новой гонке вооружений и усиливает напряжённость в Европе.
RT на русском 06:59
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Российская газета 04:07
Политика
В «Батькивщине» не комментируют семейные обстоятельства Тимошенко
«В семье лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко произошло горе».
REGNUM 07:04
Экономика
Выдачей кредитов в Сбербанке займется искусственный интеллект
12 августа сообщалось, что с 2021 года студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта.
Известия 07:15
Происшествия
В Москве задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко
Отмечается, что Бойко не призывал участвовать в несогласованной акции оппозиции 31 августа, он лишь сделал репост записи со страницы Любови Соболь.
Говорит Москва 07:55
Происшествия
Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе
На Северном Кавказе потерпел крушение двухместный штурмовик Су-25УБ.
Lenta.ru 07:56
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Российская газета 06:44
Кино
Тодоровский объяснил возросшую популярность эры 90-х в России
Режиссер Валерий Тодоровский объяснил всплеск популярности эры 90-х среди россиян в большом интервью для "Известий".
Народные новости 03:22
Политика
Зеленский оценил потерю неприкосновенности у депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал отмену депутатской неприкосновенности и сообщил, что теперь в стране не будет «касты неприкосновенных».
РБК 07:56
Происшествия
В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка
РИА Новости 04:08
Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM 02:32
Происшествия
В Екатеринбурге двое парней изнасиловали 20-летнюю девушку
В ночь на 15 августа во дворе жилого дома в Екатеринбурге двое парней в спортивных костюмах изнасиловали 20-летнюю девушку.
Регион online 07:02
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Авто
ГАЗ представил модернизированный «Соболь»
Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.
Российская газета 03:07
Происшествия
Рейсы UTair задержали из-за попадания птицы в самолет в Нижневартовске
В Нижневартовске птица попала в воздухозаборник самолета компании UTair.
Известия 07:30
Авто
Hyundai представил новый хэтчбек Hyundai i10
Компания Hyundai официально рассекретила новое поколение своего маленького хэтчбека Hyundai i10.
Tvoe-avto.com 03:01
Шоу-бизнес
Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего сына
В подписи к публикации 32-летняя звезда реалити-шоу не стала скрывать, что счастлива и наслаждается каждой минутой общения с детьми.
StarHit.ru 07:30
Общество
Волгоград попал в топ городов с самыми алчными женщинами
Как рассказали корреспонденту «Блокнот Волгограда» в пресс-службе независимого агентства ZOOM MARKET, по данным федерального социологического опроса, проведённого в августе, самые алчными жительницами оказались женщины, живущие в Саранске, Москве и Краснодаре.
Блокнот Волгоград 03:06
Политика
Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбассом.
Lenta.ru 07:23
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45