Футбол

МК-СпортМК-СпортЛукас Сантос прокомментировал свой переход в ЦСКА

Новобранец московского ЦСКА полузащитник Лукас Сантос прокомментировал переход в российский футбольный клуб. «Пусть всё будет так, как тебе угодно, отец!» — говорится в сообщении бразильца, опубликованном в его личном Instagram-аккаунте.
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«Пусть все будет так, как тебе угодно, отец». Лукас Сантос написал пост, посвященный переходу в ЦСКА

Sport24.ru07:01

Лукас Сантос — о трансфере в ЦСКА: «Пусть все будет так, как тебе угодно, отец!»

Матч ТВ07:37

Сантос впервые прокомментировал переход в ЦСКА

Газета.Ru07:56

Лукас Сантос — о трансфере в ЦСКА: «Пусть все будет так, как тебе угодно, отец!»

Sportbox.RU07:37

«Пусть все будет так, как угодно богу». Сантос — о переходе в ЦСКА

Спорт-Экспресс06:24

Лукас Сантос о переходе в ЦСКА: «Пусть все будет так, как угодно богу»

Sports.ru07:22

Лукас Сантос опубликовал пост, посвящённый переходу в ЦСКА

Чемпионат06:41
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