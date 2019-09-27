Нападающий «Реала» Лукас Васкес в преддверии матча 7-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» отметил, что команда уверена в своих силах. По его словам, мадридцы еще не проигрывали в этом сезоне.

Лукас Васкес: «Реал» уверен в своих силах перед матчем с «Атлетико»

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