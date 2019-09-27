Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЛукас Васкес: «Реал» уверен в своих силах перед матчем с «Атлетико»

Атлетико — Реал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
22′
Начо Фернандес
Витоло
Анхель Корреа
46′
Ренан Лоди
Тома Лемар
61′
68′
Федерико Вальверде
Лука Модрич
69′
Серхио Рамос
Жоау Феликс
Маркос Льоренте
70′
77′
Эден Азар
Хамес Родригес
88′
Карим Бензема
Лука Йович
Томас Парти
90′+3′
Нападающий «Реала» Лукас Васкес в преддверии матча 7-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» отметил, что команда уверена в своих силах. По его словам, мадридцы еще не проигрывали в этом сезоне.
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