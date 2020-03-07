Общество

REGNUMREGNUMЛукашенко: Белоруссии предлагают купить более 6 млн тонн нефти

По словам Лукашенко, речь идет об объемах в 6 млн тонн. Как ранее сообщало ИА REGNUM, после отказа России продавать Лукашенко нефть по льготным ценам из-за нежелания Минска идти на более тесную интеграцию, власти Белоруссии начали искать альтернативные источники поставок черного золота.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти

RT на русском04:02

Лукашенко заявил о наличии договоренностей по поставке нефти

РИА Новости03:23

Белоруссия планирует определиться с поставками нефти к началу недели

Коммерсантъ03:35

Лукашенко заявил, что Белоруссия получила «немало» предложений о поставках нефти

Газета.Ru03:18

Лукашенко заявил о получении нескольких предложений по замене российской нефти

Lenta.ru03:12

Лукашенко: Белоруссии предлагают купить более 6 млн тонн нефти

REGNUM02:58

Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти в Белоруссию

РЕН ТВ03:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:23, Ашберн
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

РИА Новости 17:24
Здоровье

Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь

Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты.
РИА Новости 18:00
Армия и оружие

Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 Мая

Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая.
Известия вчера в 09:37
Футбол

Гол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад»

РИА Новости 14:44
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель

Предсказать движение цен на нефть в ближайшей перспективе невозможно, но все усилия ОПЕК по сдерживанию падения цен ни к чему не приводят, отметил Михаил Крутихин.
Эхо Москвы вчера в 09:04
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона

АиФ Дагестан 05:47
Биатлон

Логинов пропустит масс-старт Кубка мира в чешском Нове-Место

Александр Логинов сообщил «Матч ТВ», что не выступит в предстоящем масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Матч ТВ 17:54
Технологии

Ученые впервые пересадят крысам «напечатанную» в космосе костную ткань

Российские ученые осенью 2020 года собираются впервые в мире провести операции по пересадке крысам костной ткани, полученной на биопринтере в космосе, сообщил РИА Новости управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.
РИА Новости 19:29
Армия и оружие

Корвет «Ретивый» спустят на воду на «Северной верфи» 12 марта

Корабли проекта 20380 являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам.
Телеканал Санкт-Петербург 05 марта в 11:49
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
News.ru 11:36
Здоровье

За сутки от коронавируса в Китае умерло 27 человек

Московский Комсомолец 20:00
Общество

Украинские националисты хотят сжечь русскоязычный лицей во Львове

Националисты во Львове хотят сжечь лицей из-за преподавания на русском языке. Об этом сообщает издание «Страна».
ФАН 15:08
Культура

В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова

Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.
ИнфоСМИ 14:22
Армия и оружие

Британские истребители поднимались для сопровождения российских Ту-142

Британские ВВС подняли в субботу истребители Typhoon с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолетов, которые оказались "в зоне интересов Великобритании", сообщается в Twitter ВВС.
РИА Новости 20:13
Общество

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
REGNUM 12:20
Единоборства

Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание

Allboxing.ru вчера в 14:45
Наука

Тревожность и фобии оказались характерны большинству собак

ToDay News Ufa вчера в 07:24
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 01:24
Фигурное катание

Российская фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

Россиянка Камилла Валиева стала победительницей юниорского чемпионата мира по фигурному катанию.
Российская газета 13:42
Происшествия

В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом

В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.
Lenta.ru 12:33
Футбол

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»

LiveSport.ru 09:41
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 10:09
Политика

Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
РИА Новости 11:00
Происшествия

В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине

В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
BFM.ru 13:04
Футбол

Роналдиньо оставили под стражей

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.
Lenta.ru 17:20
Общество

«Оператор ГТС Украины»: жители Киева могут остаться без газоснабжения

Жители столицы Украины рискуют остаться без газа из-за отказа компании «Киевгаз» заключить договор на транспортировку с «Оператором ГТС Украины» (ОГТСУ), сообщили в пресс-службе украинского оператора.
Экономика сегодня вчера в 09:22
Гаджеты

Oppo представила более доступного конкурента для Apple Watch

Сегодня компания OPPO провела онлайн-конференцию на которой представила смартфоны из серии Find X2 и первые умные часы — OPPO Watch.
Srnsk вчера в 08:25
Политика

В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова

Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
REGNUM 13:55
Шоу-бизнес

Бабкина пыталась покончить с собой за две недели до родов

Вечерняя Москва 14:46
Кино

Создатель «Пилы» Джеймс Ван снимет фильм про монстра для Universal

Piter.tv 13:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное