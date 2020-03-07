Общество
REGNUMЛукашенко: Белоруссии предлагают купить более 6 млн тонн нефти
По словам Лукашенко, речь идет об объемах в 6 млн тонн. Как ранее сообщало ИА REGNUM, после отказа России продавать Лукашенко нефть по льготным ценам из-за нежелания Минска идти на более тесную интеграцию, власти Белоруссии начали искать альтернативные источники поставок черного золота.
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Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Здоровье
Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь
Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты.
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 Мая
Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель
Предсказать движение цен на нефть в ближайшей перспективе невозможно, но все усилия ОПЕК по сдерживанию падения цен ни к чему не приводят, отметил Михаил Крутихин.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Биатлон
Логинов пропустит масс-старт Кубка мира в чешском Нове-Место
Александр Логинов сообщил «Матч ТВ», что не выступит в предстоящем масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Технологии
Ученые впервые пересадят крысам «напечатанную» в космосе костную ткань
Российские ученые осенью 2020 года собираются впервые в мире провести операции по пересадке крысам костной ткани, полученной на биопринтере в космосе, сообщил РИА Новости управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.
Армия и оружие
Корвет «Ретивый» спустят на воду на «Северной верфи» 12 марта
Корабли проекта 20380 являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
Здоровье
За сутки от коронавируса в Китае умерло 27 человек
Общество
Украинские националисты хотят сжечь русскоязычный лицей во Львове
Националисты во Львове хотят сжечь лицей из-за преподавания на русском языке. Об этом сообщает издание «Страна».
Культура
В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова
Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.
Армия и оружие
Британские истребители поднимались для сопровождения российских Ту-142
Британские ВВС подняли в субботу истребители Typhoon с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолетов, которые оказались "в зоне интересов Великобритании", сообщается в Twitter ВВС.
Общество
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Единоборства
Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание
Наука
Тревожность и фобии оказались характерны большинству собак
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Фигурное катание
Российская фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
Россиянка Камилла Валиева стала победительницей юниорского чемпионата мира по фигурному катанию.
Происшествия
В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом
В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Политика
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
Происшествия
В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине
В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
Футбол
Роналдиньо оставили под стражей
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.
Общество
«Оператор ГТС Украины»: жители Киева могут остаться без газоснабжения
Жители столицы Украины рискуют остаться без газа из-за отказа компании «Киевгаз» заключить договор на транспортировку с «Оператором ГТС Украины» (ОГТСУ), сообщили в пресс-службе украинского оператора.
Гаджеты
Oppo представила более доступного конкурента для Apple Watch
Сегодня компания OPPO провела онлайн-конференцию на которой представила смартфоны из серии Find X2 и первые умные часы — OPPO Watch.
Политика
В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Шоу-бизнес