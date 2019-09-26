Энергетика
REGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 11:05
Общество
В РПЦ ответили на идею о легализации многоженства в России
РБК вчера в 12:30
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло
Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.
ТАСС 09:05
Финансы
Американские СМИ объяснили, почему Россия меняет доллары на золото
Журналисты американского издания MarketWatch прокомментировали масштабную закупку золотом ЦБ РФ.
ПолитРоссия 14:53
Религия
Православная церковь отмечает праздник Воздвижения креста Господня
Православные христиане отмечают в пятницу один из 12 главных церковных праздников – Воздвижение креста Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Софийском соборе в Самаре.
РИА Новости 17:14
Политика
Конгресс США опубликовал текст жалобы разведчика на Трампа
Комитет палаты представителей США по разведке опубликовал текст жалобы на действия президента Дональда Трампа, поступившей от сотрудника спецслужб.
Ведомости 10:00
Происшествия
Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу
Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 14:09
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Политика
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Политика
В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
Происшествия
Горевший в Норвегии российский траулер затонул
Траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", горевший в течение 22 часов в Тромсё, затонул, опрокинувшись в четверг возле причала.
ТАСС 03:18
Политика
Лукашенко вступился за Януковича
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не согласен с распространенной оценкой деятельности бывшего президента Украины Виктора Януковича как «пророссийской» и предательской по отношению к украинским национальным интересам.
Ридус 13:38
Общество
Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона
Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
ПРАЙМ 05:19
Наука
Ученые рассказали об опасности чайных пакетиков
Как выяснили исследователи, погруженный в воду с температурой 95°C пластиковый чайный пакетик практически моментально выделяет около 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика.
Газета.Ru 15:04
Игры
Обзор Stygian: Reign of the Old Ones. С лопатой против Ктулху
Демоверсия с ходу покорила меня, комментарии разработчика лишь подогрели интерес, и релиза я ждала с нетерпением, надеясь на атмосферное приключение в мире, где в кои-то веки можно встретить не только рыболюдей и Ктулху, но и других, куда менее известных героев Лавкрафта.
Игромания.ру 09:00
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Финансы
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
Экономика
АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл»
В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.
РБК вчера в 13:56
Хоккей
Гудачек: «Спартак» упустил много очков со старта сезона КХЛ
Московский "Спартак" на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) упустил много очков в играх с командами, с которыми должен был их набирать.
ТАСС 16:10
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в московском общежитии
Стрельба из травматического оружия произошла в московском районе Чертаново, пострадали четыре человека.
Известия 17:30
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
Газета.Ru вчера в 16:35
Авто
Рассекречен ряд параметров кроссовера Aston Martin DBX
Британцы назвали месяц премьеры кроссовера Aston Martin DBX — декабрь нынешнего года.
Драйв вчера в 03:34
Автоспорт
Квят рассказал о замене мотора и чувствах от домашнего Гран-при
Российский пилот итальянской команды «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал замену мотора и старт с последнего места на Гран-при России.
News102.ru 09:31
Общество
«ВКонтакте» стала предупреждать о вреде отказа от прививок
Социальная сеть "ВКонтакте" начала предупреждать о потенциально недостоверной информации в сообществах, которые посвящены отказу от прививок.
Реальное время 08:44
Кино
Добронравов рассказал о съемках «Сваты-7»
Российский актер Федор Добронравов рассказал о съемках украинского сериала «Сваты».
Рамблер вчера в 03:58
Здоровье
Эксперты назвали 7 продуктов, которые лучше мультивитаминов
Эксперты назвали 7 продуктов, которые по своим свойствам лучше мультивитаминов.
OAnews 14:47