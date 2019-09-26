Энергетика

REGNUMREGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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