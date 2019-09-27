Экономика
REGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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Эксперты: увеличение поставок нефти в Белоруссию из Казахстана выгодно для России
ТАСС27 сентября в 11:33
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:27, Вашингтон
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Гаджеты
Team Group MP33: накопители M.2 PCIe SSD вместимостью до 1 Тбайт
В семейство вошли четыре устройства: вместимостью 128 Гбайт, 256 Гбайт и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт.
3DNews 02:00
Политика
Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия 01:33
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Политика
Самолёт президента Кипра вынужденно сел в Нью-Йорке
Частный самолёт, на котором кипрский лидер Никос Анастасиадис и делегация Кипра возвращались после Генеральной Ассамблеи ООН, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
RT на русском 02:19
Политика
Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского
Напомним, накануне Юлия Мендель оттолкнула украинского журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, когда он на улице пытался задать вопросы Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Богдану.
РЕН ТВ вчера в 06:58
Хоккей
«Тампа» Кучерова обыграла «Флориду» Бобровского
Газета.Ru 26 сентября в 23:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак начнёт вести «Пусть говорят»
Были сложные переговоры, но в итоге светская львица и нынешний ведущий Дмитрий Борисов будут вести программу «Пусть говорят» поочередно — неделя через неделю, сообщает РИА Новости.
News.ru вчера в 23:11
Наука
Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака
Российская газета вчера в 01:43
Единоборства
В Bellator состоялся самый быстрый нокаут в истории
Российская газета 00:51
Общество
В Минздраве назвали полезные для сердца продукты
Газета.Ru вчера в 21:46
Единоборства
Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
В Москве в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) состоялся поединок Расула Мирзаева и Шамиля Шахбулатова, который закончился уже в первом раунде нокаутом Мирзаева.
Inc-news.ru вчера в 15:22
Авто
Началось производство новых автобусов для Подмосковья
Новая модель автобуса создана с учетом особенностей маршрутов Подмосковья, пишет Автостат.
iReactor 27 сентября в 23:21
Футбол
«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
Газета.Ru вчера в 15:45
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 30 человек
По меньшей мере 30 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего у берегов Индонезии 26 сентября, еще 156 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.
РИА Новости 01:20
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 27 сентября в 18:05
Политика
Госдеп США возобновил расследование «почтового дела» Клинтон
ФБР узнало, что Клинтон, находясь на посту госсекретаря США, использовала личный ящик электронной почты для служебной переписки.
Российская газета 00:34
Театры
Умер великий режиссер Марк Захаров
Sputnik Латвия вчера в 05:59
Футбол
Погба запросил повышение оклада до 35 млн евро в год
По информации источника, Погба заявил, что он готов обсудить дальнейшее сотрудничество при условии повышения зарплаты до 600 тыс. фунтов стерлингов в неделю или 35 млн евро в год.
Bookmaker-ratings.ru 27 сентября в 12:51
Происшествия
В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца
ТАСС вчера в 11:25
Армия и оружие
Сирия потребовала вывода войск США и Турции
Официальный Дамаск требует вывести все иностранные войска, которые незаконно находятся на территории Сирии, и оставляет за собой право на ответные меры.
Известия вчера в 22:31
Политика
Украина запустит автобусы от границы с Крымом
Министр заверил, что Украина обязательно запустит официальные пассажирские перевозки от границы с Крымом.
Krym.News вчера в 10:20
Футбол
«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби
Sport24.ru вчера в 16:51
Экономика
Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг
На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 26 сентября в 06:51
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Происшествия
В МЧС объяснили необходимость запрета курения на балконах
В МЧС России заявили, что изменения в правилах противопожарного режима, в частности запрет курения на балконах, направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах.
RT на русском 27 сентября в 06:13
Единоборства
Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46