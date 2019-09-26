Энергетика
REGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в московском общежитии
Неизвестный открыл стрельбу в общежитии на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 16:55
Общество
Пользователи Twitter не смогли решить задачу из детского учебника
Пользователи сети микроблогов Twitter не смогли справиться с детской задачкой из учебника по английскому языку.
Народные новости 17:09
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru вчера в 10:26
Космос
Первый космонавт ОАЭ поприветствовал соотечественников с орбиты
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль Мансури поприветствовал соотечественников после стыковки космического корабля «Союз МС-15» с Международной космической станцией.
Слово и Дело вчера в 19:11
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС 18:04
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК 20:28
Общество
В РПЦ отреагировали на предложение легализовать многоженство в России
Lenta.ru вчера в 13:02
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Экономика
Глава минфина Франции считает, что ФРГ следует немедленно начать инвестировать в зону евро
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Германию как можно быстрее начать осуществлять инвестиции в зону евро с целью улучшения в ней ситуации.
ТАСС 16:59
Политика
Елена Зеленская покорила американцев нарядом в стиле Джеки Кеннеди
Woman.ru вчера в 07:28
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Происшествия
Усыновившая детей гей-пара из Москвы запросила убежище в США
Однополая пара из России попросила убежище в США, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Оленичева.
Газета.Ru 09:47
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru вчера в 06:07
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Происшествия
Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу
Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 14:09
Общество
Магнитная буря обрушится на Землю в выходные
В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, Землю ждет магнитная буря.
Российская газета вчера в 05:30
Футбол
Тошич скучает по зарплате в России
"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава".
Sport.ru 14:59
Общество
В МЧС предупредили об уголовной ответственности за курение на балконе
В МЧС ранее сообщили, что за нарушение новых правил противопожарной безопасности в жилых домах грозит предупреждение или штраф до трех тысяч рублей и до пяти тысячи, если курение стало причиной пожара.
Мойка78 17:12
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности
Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
Uznayvse.ru 05:35
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Здоровье
Высокоэффективный аппарат поступил в детскую больницу Приморья
В краевую детскую клиническую больницу № 1 поступило современное высокоэффективный аппарат для очищения крови.
Восток-Медиа 03:29
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 18:00
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС 21:00
Происшествия
Катер с силовиками перевернулся на Сахалине
Газета.Ru 21:49
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM 21:14
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru 21:36
Наука
Ученые рассказали об опасности чайных пакетиков
Как выяснили исследователи, погруженный в воду с температурой 95°C пластиковый чайный пакетик практически моментально выделяет около 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика.
Газета.Ru 15:04