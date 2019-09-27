Экономика
REGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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Лукашенко заявил, что Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти
ТАСС26 сентября в 05:07
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 05:31, Вашингтон
Авто
Новый Land Rover Defender получит функцию дистанционного управления
Land Rover ведет разработку специальной системы для нового Defender, при помощи которой автомобилем можно будет управлять дистанционно — находясь вне его кабины.
AutoNews 27 сентября в 03:18
Политика
NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25
Армия и оружие
Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Политическая Экспертиза вчера в 16:11
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер вчера в 05:10
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Футбол
Урал — ЦСКА 0:1 (2-й тайм)
Нева Спорт вчера в 19:20
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .
Коммерсантъ 04:35
Политика
В отношении Бориса Джонсона могут начать уголовное преследование
В отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может быть инициировано уголовное преследование.
ТК Звезда вчера в 11:54
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Политика
«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма
Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
Газета.Ru 04:16
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Наука
Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции
Naked Science 25 сентября в 20:01
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Происшествия
В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца
ТАСС вчера в 11:25
Политика
К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Политика
Украина подсчитала сумму убытков морских портов после потери Крыма
Украинские порты потеряли шесть миллиардов гривен (более 16 миллиардов рублей) после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
Экономика сегодня 04:30
Происшествия
В США щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи
В американском штате Флорида щенок питбуля ценой своей жизни спас двух детей от ядовитой змеи, пишет Fox35.
РИА Новости 02:07
Здоровье
Кардиохирург дал три простых совета о сохранении здоровья сердца
О секрете сохранения здоровья сердца "Вечерней Москве" рассказал кардиохирург и президент общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия.
Российская газета 05:07
Автоспорт
Российский пилот Мазепин попал в аварию в гонке Формулы-2
В Сочи проходила вторая гонка этапа "Формулы-2". Однако уже на первом круге ее остановили красными флагами из-за аварии.
РЕН ТВ 05:03
Волейбол
Российские волейболистки завоевали бронзовые медали Кубка мира
Золото Кубка мира завоевали китаянки (32 очка), одержавшие 11 побед в 11 играх, а серебро взяли американки (28).
Вести.Ru 04:45
Шоу-бизнес
Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
На ночь глядя Анастасия Волочкова до смерти перепугала россиян.
Утро.ru 27 сентября в 14:50
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости 27 сентября в 19:13