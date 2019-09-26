Экономика
REGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый десантный корабль
Популярная механика вчера в 05:55
Армия и оружие
В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»
Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
Военное дело 25 сентября в 06:02
Происшествия
Во время жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
Страна Советов on-line вчера в 02:59
Космос
Ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура последний раз в истории
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-15» стартовала с Байконура. Об этом сообщает РИА «Новости».
Росбалт 25 сентября в 10:20
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru вчера в 21:36
Гаджеты
Samsung готовит новую версию смартфона Galaxy Fold
По мнению экспертов, нынешний Galaxy Fold выпущен для изучения спроса, а следующая модель будет предложена для более широкого круга пользователей.
Astera 25 сентября в 11:33
Кино
«Дылду» Балагова выдвинули на «Оскар»
Национальная служба новостей 24 сентября в 13:42
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС вчера в 11:56
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Происшествия
Катер с силовиками перевернулся на Сахалине
Газета.Ru вчера в 21:49
Армия и оружие
Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты «Оникс»
Береговой комплекс "Бастион" российского Тихоокеанского флота впервые в истории выполнил пуск сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке, сообщило Минобороны.
РИА Новости вчера в 21:15
Политика
Россия предложила перенести заседание комитета Генассамблеи ООН из США
Россия предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
РИА Новости вчера в 21:44
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Общество
В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах
В ведомстве пояснили, что уголовное наказание может последовать, если из-за брошенного окурка возникнет крупный пожар: сгорит балкон или несколько квартир.
Lenta.ru вчера в 16:16
Происшествия
Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза
На момент пожара на судне находились 12 человек, девять из них эвакуированы.
Российская газета вчера в 22:59
Общество
Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья
iReactor 24 сентября в 14:42
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной
Вести.Ru вчера в 04:12
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service вчера в 10:17
Авто
В России найдена LADA Priora с пробегом 1 млн километров
Первый капремонт двигателя владелец уникальной LADA Priora провел после того, как машина прошла 550 тысяч километров, второй раз в ремонт авто было отправлено по достижению миллионной отметки на одометре.
RuNews24.ru вчера в 12:36
Происшествия
Офицера в Хабаровском крае осудили за разглашение гостайны
В Хабаровске военный суд приговорил офицера одной из воинских частей края к штрафу в размере 20 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 20:46
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Здоровье
Масштабный ремонт поликлиники №4 завершился в Южно-Сахалинске
Масштабный ремонт поликлиники №4 завершился в областном центре.
SakhalinMedia.ru вчера в 19:18
Армия и оружие
В ДНР уничтожили очередной украинский беспилотник
ГЛАС.RU вчера в 08:44
Экономика
Средний размер потребкредитов на Ставрополье вырос на 15,4%
За 8 месяцев 2019 года средняя сумма потребительских кредитов на Ставрополье выросла на 15,4% по сравнению с прошлым годом, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Newstracker.ru 24 сентября в 04:39
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Музыка
Украинский певец Винник поучаствовал в российском флешмобе
Украинский исполнитель Олег Винник принял участие в масштабной акции «ВСЕММИР», в рамках которой российские и зарубежные знаменитости призывают к миру и единству.
Культуромания вчера в 15:01
Здоровье
Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев
AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола 24 сентября в 02:43
Политика
Глава ДНР отказался от белорусских миротворцев в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что его государство не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии, сообщает Донецкое агентство новостей.
Ридус вчера в 10:58