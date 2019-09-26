Белоруссия прорабатывает возможность поставок нефти альтернативных российским. Об этом 26 сентября рассказал президент страны Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ Украины.

Авто В России компания Bentley отзывает 37 автомобилей Bentley Continental По сообщению пресс-службы Росстандарта, в нашей стране будет отозвано 37 автомобилей Bentley Continental, реализованных в нынешнем году.

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Происшествия Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Шоу-бизнес Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.

Здоровье В селе под Челябинском уволились практически все врачи скорой помощи У фельдшеров есть негласный график чередования смен: один день они работают на скорой, второй — дежурят в приемном покое (принимают вызовы и встречают больных).

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Футбол «Зенит» отправил Халку чемпионскую футболку «Зенит» отправил бразильцу золотую футболку, выпущенную к победе в прошлом чемпионате России, с автографами игроков.

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