Экономика
REGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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Лукашенко заявил, что Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти
ТАСС26 сентября в 05:07
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Волейбол
Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира
МК-Спорт вчера в 10:39
Политика
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РЕН ТВ вчера в 19:44
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Общество
МЧС: новые противопожарные правила не запрещают курить на балконах
Постановление правительства РФ об изменениях в правилах противопожарного режима не подразумевает запрет на курение на балконах, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Коммерсантъ 06:06
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35
Автоспорт
Toro Rosso сменит название на Alpha Tauri
F1news.ru 03:14
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер 05:10
Футбол
«Зенит» сыграет против «Локомотива» в лазурной форме
Спорт-Экспресс 05:17
Политика
Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
РИА Новости вчера в 13:40
Космос
Космический аппарат SpaceX получил аккумуляторы от электромобиля Tesla
Популярная механика вчера в 05:20
Происшествия
Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом
Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
Газета.Ru 06:06
Футбол
Паредес может уйти из ПСЖ и вернуться в «Зенит»
Отмечается, что ПСЖ может уйти из парижского клуба и вернуться в «Зенит». Однако сам игрок заявил, что не собирается никуда уходить.
REGNUM вчера в 03:01
Единоборства
Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Здоровье
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Здоровье
Популярный препарат от изжоги может провоцировать рак
Распространенное лекарство от изжоги может вызывать рак, что подтвердили ученые из Индии.
Дни24 25 сентября в 11:02
Футбол
Павел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов»
Privet-Rostov.ru вчера в 14:43
Экономика
«Фридом финанс» может купить еще одного брокера
Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.
Ведомости вчера в 13:05
Происшествия
Взрыв произошел у избирательного участка в Афганистане
Взрыв произошел возле избирательного участка в афганском городе Кандагар спустя примерно час после того, как голосование началось на очередных выборах президента Афганистана, сообщает Sky News.
Интерфакс 00:58
Футбол
Гендиректор «Монако» похвалил Головина после матча с «Ниццей»
Генеральный директор и вице-президент «Монако» Олег Петров остался доволен действиями полузащитника Александра Головина в матче 7-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU 25 сентября в 13:58
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Футбол
Фанаты «Роды» выгнали владельца клуба из его офиса на стадионе
В пятницу же вечером, 27 сентября, фанаты ворвались в офис Гарсии на клубном стадионе и выгнали его. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионат 02:33
Футбол
Златан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу
Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.
GoTennis.ru вчера в 09:37
Автоспорт
Шарль Леклер стал лучшим в первой тренировке Гран-при России
Шарль Леклер показал лучшее время в первой сессии свободных заездов Гран-при России.
За рулем Кубань вчера в 06:15
Гаджеты
Xiaomi показала уникальный в своем роде смартфон Mi Mix Alpha
Китайская корпорация Xiaomi представила необычный смартфон Mi MIX Alpha с всесторонним экраном.
МонаВиста 25 сентября в 08:06
Политика
Сенцов заявил, что мечтает увидеть Путина на скамье подсудимых в Гааге
Явно лаская слух интервьюеров, Сенцов заявил, что его мечтой является увидеть Владимира Путина на скамье подсудимых.
Военное обозрение 04:08
Шоу-бизнес
Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк
Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
URA.Ru вчера в 07:24