Экономика
REGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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Происшествия
Задержана подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области
Задержана 23-летняя Виктория Айметдинова, подозреваемая в убийстве пятимесячного ребёнка, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное УМВД России.
RT на русском 25 сентября в 08:30
Армия и оружие
Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети
В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".
Газета.Ru 01:47
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Происшествия
Три шхуны КНДР с 262 рыбаками задержаны за браконьерство в Приморье
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту.
Известия 02:48
Музыка
Натали порадовала поклонников новым треком
Новый трек получил название «Мужчина-мечта» (16+). Премьера новой песни состоялась 26 сентября.
Newsroom24 вчера в 05:36
Общество
В ФАР оценили идею снизить допустимый порог превышения скорости
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с Nation News оценил заявление заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина о том, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 25 сентября в 13:54
Общество
Глава комитета по строительству мэрии Екатеринбурга уходит в отставку
По данным Znak.com, Сметанин говорит, что решил уйти в отставку, так как устал и считает нагрузки на этом посту колоссальными .
Znak.com 01:44
Футбол
УЕФА перенес матч женских сборных Косово и России в целях безопасности
УЕФА перенес матч отборочного турнира женского чемпионата Европы-2021 между сборными Косово и России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости 02:06
Происшествия
Появилось видео горящего сухогруза на Волге в Самарской области
27 сентября 10:02 Появилось видео с места пожара. 27 сентября 09:58 Очевидцы делятся в социальных сетях фото с места пожара.
63.ru вчера в 23:19
Финансы
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия 25 сентября в 15:00
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии 25 сентября в 08:08
Общество
В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах
В российском МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Профиль вчера в 13:55
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
Газета.Ru 25 сентября в 16:35
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Политика
Лукашенко закрыл раз и навсегда вопрос принадлежности Крыма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не сможет вернуть Крым.
Рамблер вчера в 09:27
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:23
Здоровье
В столичных больницах пройдут дни открытых дверей
Вести Подмосковья 00:38
Шоу-бизнес
Карди Би рассказала, как фотограф домогался ее во время съемок
Lisa.ru вчера в 04:14
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза 25 сентября в 09:45
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Наука
Ученые назвали опасность чайных пакетиков
Исследователи из университета Макгилла в Канаде заявили, что при заварке чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика.
Газета.Ru вчера в 23:49
Происшествия
Алтайского насильника задержали на Кипре
Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения. После выяснилось, что 19 августа он прибыл на север Кипра по поддельным документам.
Катунь 24 00:50
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Политика
МИД назвал безрассудством новые санкции США против России
МИД России назвал безрассудством новые антироссийские санкции, которые США ввели за доставку в Сирию авиационного топлива.
Ведомости вчера в 18:51
Общество
В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ
В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.
Известия вчера в 18:40
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10