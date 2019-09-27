Экономика

REGNUMREGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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Белоруссия начала поиск альтернативы поставкам российской нефти

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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:31, Вашингтон
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Максим Аверин отказался извиняться за дебош в самолете

Вечерняя Москва вчера в 16:39
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Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
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В возрасте 85 лет умер режиссер Марк Захаров

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Известный театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом сотрудника скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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Общество

Опровергнут запрет курения на балконах

Постановление правительства России об изменениях в правила противопожарного режима, которое было трактовано в том числе как запрет на курение на балконах жилых домов, на самом деле не запрещает курить на балконах.
Lenta.ru 06:27
Происшествия

Двое неизвестных подожгли детский сад в Киеве

В Оболонском районе Киева двое злоумышленников подожгли детский сад.
Газета.Ru 09:03
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Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России

Российская газета 07:55
Футбол

Гол Черышева принес «Валенсии» победу в Бильбао

Вести.Ru 09:16
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Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
Политика

Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин планирует в понедельник посетить церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париже.
Интерфакс 09:03
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Киберспорт

Virtus.pro представила новый состав по Dota 2

Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации MDL Chengdu Major.
CyberSport.ru 09:00
Происшествия

Звезду «Счастливы вместе» задержали с кокаином в трусах

В Москве задержали звезду сериала «Счастливы вместе» актрису Наталью Бочкареву.
Lenta.ru 09:07
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче РПЛ

Газета.Ru 08:54
Происшествия

При взрыве на заводе в Сумах госпитализированы восемь человек

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Политика

МИД ответил на претензии Киргизии к телеведущему Малахову

27 сентября МИД Киргизии сообщил, что вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Малахова, в которой он обвиняет Акбарова в намеренном убийстве мотоциклиста в результате ДТП в Москве.
РБК вчера в 09:53
Политика

Климкин прокомментировал вероятную отставку Волкера

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал новости о возможной скорой отставке спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера.
Московский Комсомолец 06:02
Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.
РБК 07:33
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Политика

Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО

Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.
Ведомости вчера в 15:22
Армия и оружие

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Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Армия и оружие

В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США

Lenta.ru 07:58
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Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
РБК 08:39
Технологии

Boston Dynamics начала продажи робопсов

Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
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Бюджетный аналог знаменитого Toyota Land Cruiser 200 начал поступать в дилерские центры Китая.
Letnews.ru 05:01
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По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
Ferra 06:08
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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