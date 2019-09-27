Экономика
REGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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Лукашенко заявил, что Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти
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Известный театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом сотрудника скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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Один за всех. Как Гжегож Крыховяк стал лидером «Локомотива»
Наконец, в «Локо» один из лучших сезонов проводит Гжегож Крыховяк.
Еженедельник Футбол вчера в 11:15
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В Оболонском районе Киева двое злоумышленников подожгли детский сад.
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Интерфакс 09:03
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
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Virtus.pro представила новый состав по Dota 2
Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации MDL Chengdu Major.
CyberSport.ru 09:00
Происшествия
Звезду «Счастливы вместе» задержали с кокаином в трусах
В Москве задержали звезду сериала «Счастливы вместе» актрису Наталью Бочкареву.
Lenta.ru 09:07
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче РПЛ
Газета.Ru 08:54
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При взрыве на заводе в Сумах госпитализированы восемь человек
RT на русском 08:06
Политика
МИД ответил на претензии Киргизии к телеведущему Малахову
27 сентября МИД Киргизии сообщил, что вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Малахова, в которой он обвиняет Акбарова в намеренном убийстве мотоциклиста в результате ДТП в Москве.
РБК вчера в 09:53
Политика
Климкин прокомментировал вероятную отставку Волкера
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал новости о возможной скорой отставке спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера.
Московский Комсомолец 06:02
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.
РБК 07:33
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Политика
Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Происшествия
Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО
Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.
Ведомости вчера в 15:22
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Политика
Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
РБК 08:39
Технологии
Boston Dynamics начала продажи робопсов
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Авто
Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 добрался до дилеров
Бюджетный аналог знаменитого Toyota Land Cruiser 200 начал поступать в дилерские центры Китая.
Letnews.ru 05:01
Гаджеты
Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа
По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
Ferra 06:08