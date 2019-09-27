Экономика
REGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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Лукашенко заявил, что Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти
ТАСС26 сентября в 05:07
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Футбол
Дженнаро Гаттузо может возглавить российский клуб
Сообщается, что бывший главный тренер «Милана» вылетел в Москву. В столице 41-летний Гаттузо может подписать контракт с одним из клубов РПЛ.
Еженедельник Футбол вчера в 06:09
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Политика
Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы
Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.
ТАСС 03:08
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Футбол
«Зенит» сыграет против «Локомотива» в лазурной форме
Спорт-Экспресс 05:17
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35
Общество
МЧС прокомментировало запрет курения на балконах
В МЧС России прокомментировали запрет курения на балконах жилых домов.
Вечерняя Москва вчера в 03:04
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro признали лучшим камерофоном по версии DxOMark
Специалисты заявили, что у Huawei Mate 30 Pro лучший в мире камерофон, сообщает iXBT.
UfacityNews.ru вчера в 00:53
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Футбол
Фанаты «Роды» выгнали владельца клуба из его офиса на стадионе
В пятницу же вечером, 27 сентября, фанаты ворвались в офис Гарсии на клубном стадионе и выгнали его. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионат 02:33
Происшествия
Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом
Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
Газета.Ru 06:06
Политика
В ЛНР Волкера назвали дипломатом-волонтером, «доившим Украину»
Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник назвал спецпредставителя США по Украине Курта Волкера дипломатом-волонтером, «доившим Украину».
ФАН 06:23
Происшествия
В Якутии на реке Лене столкнулись два парома с автомобилями
ТАСС вчера в 21:17
Происшествия
Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту
Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.
REGNUM 04:49
Политика
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РЕН ТВ вчера в 19:44
Общество
Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.
РИА Новости вчера в 02:18
Наука
В Норвегии найден погребальный дом эпохи викингов
Стоит отметить, что ранее в этом районе ученые находили следы захоронений викингов в присущих им погребальных лодках.
Planet Today вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк
Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
URA.Ru вчера в 07:24
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Волейбол
Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт вчера в 10:39
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах
Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК вчера в 16:02
Шоу-бизнес
Лобода поддержала дочь Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети»
Лобода отметила, что ей очень жаль Микеллу. В течение продолжительного периода она поддерживала девочку, правда, через других людей.
RuNews24.ru 26 сентября в 04:37
Технологии
Суверенный интернет включили на Урале
Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.
Crypto-news вчера в 08:00
Происшествия
Священника Николая Стремского обвинили в надругательствах над детьми
RuNews24.ru 26 сентября в 02:46