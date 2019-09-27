Экономика

REGNUMREGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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Лукашенко додавит Россию в вопросе цены на нефть

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ТАСС26 сентября в 05:07
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Футбол

Дженнаро Гаттузо может возглавить российский клуб

Сообщается, что бывший главный тренер «Милана» вылетел в Москву. В столице 41-летний Гаттузо может подписать контракт с одним из клубов РПЛ.
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Политика

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
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Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы

Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.
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Энергетика

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
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«Зенит» сыграет против «Локомотива» в лазурной форме

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Происшествия

На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян

На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Политика

Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35
Общество

МЧС прокомментировало запрет курения на балконах

В МЧС России прокомментировали запрет курения на балконах жилых домов.
Вечерняя Москва вчера в 03:04
Автоспорт

Российский пилот Роберт Шварцман стал чемпионом «Формулы-3»

РБК 05:01
Происшествия

Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
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Huawei Mate 30 Pro признали лучшим камерофоном по версии DxOMark

Специалисты заявили, что у Huawei Mate 30 Pro лучший в мире камерофон, сообщает iXBT.
UfacityNews.ru вчера в 00:53
Здоровье

Как распознать микроинсульт, рассказали врачи

Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
Экономика

S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
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Происшествия

Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом

Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
Газета.Ru 06:06
Политика

В ЛНР Волкера назвали дипломатом-волонтером, «доившим Украину»

Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник назвал спецпредставителя США по Украине Курта Волкера дипломатом-волонтером, «доившим Украину».
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Происшествия

В Якутии на реке Лене столкнулись два парома с автомобилями

ТАСС вчера в 21:17
Происшествия

Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту

Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.
REGNUM 04:49
Политика

Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина

Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.
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Наука

В Норвегии найден погребальный дом эпохи викингов

Стоит отметить, что ранее в этом районе ученые находили следы захоронений викингов в присущих им погребальных лодках.
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Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк

Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
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РБК 06:22
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Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
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Лобода отметила, что ей очень жаль Микеллу. В течение продолжительного периода она поддерживала девочку, правда, через других людей.
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Технологии

Суверенный интернет включили на Урале

Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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