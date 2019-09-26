Энергетика
REGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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Общество
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru вчера в 02:08
Происшествия
Артист Максим Аверин задержан за хулиганство в самолёте
REGNUM вчера в 15:26
Технологии
Huawei обсудит с «Яндексом» установку приложений на свои смартфоны
Представитель китайской компании уточнил, что речи о замещении приложений Google сервисами "Яндекса" не идет Компания Huawei готова обсудить с "Яндексом" предустановку его приложений на свои смартфоны, передает РИА Новости со ссылкой на вице-президента подразделения мобильных сервисов Huawei в Европе Джейме Гонсало.
Аргументы и Факты 03:07
Космос
В Солнечной системе нашли признаки черной дыры
Lenta.ru вчера в 17:15
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Общество
В России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ
В России планируют создать единую онлайн базу, которая включит в себя персональные данные плательщиков за услуги ЖКХ, сообщила газета "Известия".
РИА Новости 02:51
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 24 сентября в 08:00
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Гаджеты
Biostar подтверждает существование процессора AMD Ryzen 9 3900
Как известно, линейку процессоров AMD Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, выпущенную в июле этого года, возглавляет модель Ryzen 9 3900X, работающая на частотах 3,8-4,6 ГГц.
iXBT.com 04:07
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
В Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку после ошибки врачей.
РИА Новости 02:01
Происшествия
В Крыму грузовик снес путепровод на трассе «Таврида»
В Бахчисарайском районе Крыма на 6-м этапе строительства трассы "Таврида" водитель грузовика с поднятым кузовом сбил две балки путепровода.
Российская газета 03:47
Происшествия
Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах
Ленинский районный суд Уфы запретил бойцам 29-го отряда спецназа Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку снаряды попадают в жилые дома в окрестностях стрельбища.
Lenta.ru 01:44
Здоровье
В столичных больницах пройдут дни открытых дверей
Вести Подмосковья 00:38
Происшествия
В Москве арестовали собиравших деньги на теракты исламистов
Суд в Москве заключил под стражу девять сторонников террористической организации «Исламское государство»*, собиравших деньги для боевиков в Сирии и Ираке.
RT на русском 04:19
Экономика
Бизнес испугался роста налоговой нагрузки на недвижимость
Налоговые платежи существенно вырастут, опасается налоговый менеджер крупной иностранной компании, но главное – не ясно, как рассчитывать кадастровую стоимость некоторых объектов, например производственных помещений.
Ведомости вчера в 17:38
Армия и оружие
Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке
Полет крылатой ракеты "Оникс" прошел в штатном режиме, и расположенная в 200 километрах от места пуска мишень, оказалась поражена.
Российская газета 03:26
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
Происшествия
Самолёт «Уральских авиалиний» при взлёте столкнулся с птицей
Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся с птицей в аэропорту «Домодедово».
REGNUM 04:22
Политика
Внутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС сняли видео
В сети появилось видео, сделанное в диспетчерской четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС.
Профиль вчера в 16:49
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии 25 сентября в 08:08
Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Пятый канал вчера в 08:22
Общество
Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин
Кузьмин занимал должность главного архитектора Москвы с 1996 по 2012 год.
Российская газета 02:48
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС вчера в 18:04
Авто
У Chevrolet Niva появилась новая комплектация
Ресурс «Автоновости дня» рассказал, что из цветовой палитры будет доступен только белый металлик, передний бампер будет не окрашен, а штампованные колеса исполнены в черном цвете.
ГЛАС.RU 01:24
Общество
В России предлагают разработать программу «Земский рабочий»
Депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с предложением разработать программу «Земский рабочий».
RT на русском 01:06
Кино
Вышел трейлер финального сезона сериала «Стрела»
Культуромания вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Навка жестко высказалась после известия об уходе мужа Заворотнюк
Известная фигуристка Татьяна Навка порассуждала о неприкосновенности частной жизни.
Дни.ру вчера в 01:06
Общество
Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.
РИА Новости 02:18
Культура
Петр Толстой: Необязательно всё сводить к YouTube
Зампред Госдумы и телеведущий «Первого канала» считает видео на YouTube веселой самодеятельностью, которая по качеству уступает телевидению, сообщает РИА «Новости».
Общественное телевидение России 04:21