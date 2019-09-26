По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.

Общество Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.

Политика Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.

Технологии Huawei обсудит с «Яндексом» установку приложений на свои смартфоны Представитель китайской компании уточнил, что речи о замещении приложений Google сервисами "Яндекса" не идет Компания Huawei готова обсудить с "Яндексом" предустановку его приложений на свои смартфоны, передает РИА Новости со ссылкой на вице-президента подразделения мобильных сервисов Huawei в Европе Джейме Гонсало.

Общество В России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ В России планируют создать единую онлайн базу, которая включит в себя персональные данные плательщиков за услуги ЖКХ, сообщила газета "Известия".

Гаджеты Biostar подтверждает существование процессора AMD Ryzen 9 3900 Как известно, линейку процессоров AMD Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, выпущенную в июле этого года, возглавляет модель Ryzen 9 3900X, работающая на частотах 3,8-4,6 ГГц.

Происшествия В Крыму грузовик снес путепровод на трассе «Таврида» В Бахчисарайском районе Крыма на 6-м этапе строительства трассы "Таврида" водитель грузовика с поднятым кузовом сбил две балки путепровода.

Происшествия Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах Ленинский районный суд Уфы запретил бойцам 29-го отряда спецназа Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку снаряды попадают в жилые дома в окрестностях стрельбища.

Происшествия В Москве арестовали собиравших деньги на теракты исламистов Суд в Москве заключил под стражу девять сторонников террористической организации «Исламское государство»*, собиравших деньги для боевиков в Сирии и Ираке.

Экономика Бизнес испугался роста налоговой нагрузки на недвижимость Налоговые платежи существенно вырастут, опасается налоговый менеджер крупной иностранной компании, но главное – не ясно, как рассчитывать кадастровую стоимость некоторых объектов, например производственных помещений.

Армия и оружие Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке Полет крылатой ракеты "Оникс" прошел в штатном режиме, и расположенная в 200 километрах от места пуска мишень, оказалась поражена.

Происшествия Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.

Политика Внутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС сняли видео В сети появилось видео, сделанное в диспетчерской четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС.

Общество В России с октября по март ожидается аномальная погода Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.

Политика Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Общество Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин Кузьмин занимал должность главного архитектора Москвы с 1996 по 2012 год.

Политика В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.

Авто У Chevrolet Niva появилась новая комплектация Ресурс «Автоновости дня» рассказал, что из цветовой палитры будет доступен только белый металлик, передний бампер будет не окрашен, а штампованные колеса исполнены в черном цвете.

Общество В России предлагают разработать программу «Земский рабочий» Депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с предложением разработать программу «Земский рабочий».

Общество Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.