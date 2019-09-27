Экономика
REGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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Лукашенко заявил, что Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти
ТАСС26 сентября в 05:07
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Культура
Борис Смолкин: Сериал «Моя прекрасная няня» сделал меня знаменитым
Planet Today вчера в 12:52
Космос
В NASA показали на видео, как черная дыра растерзала звезду
В NASA обнародовали новое видео, на котором можно рассмотреть, как черная дыра растерзала пролетающую мимо звезду.
Актуальные Новости вчера в 13:16
Политика
Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
РИА Новости вчера в 13:40
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Общество
В России могут запретить курение на балконах
Некоторые эксперты посчитали, что под данным запретом имеется в виду курение на балконе, приготовление шашлыков, зажигание свечей, однако для уточнения информации следует дождаться официальных разъяснений МЧС.
Онлайн Вологда вчера в 00:39
Космос
Первый космонавт ОАЭ поприветствовал соотечественников с орбиты
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль Мансури поприветствовал соотечественников после стыковки космического корабля «Союз МС-15» с Международной космической станцией.
Слово и Дело 25 сентября в 19:11
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова
Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru вчера в 10:12
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru 25 сентября в 22:44
Гаджеты
OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro показали за несколько часов до анонса
Сразу несколько сетевых инсайдеров опубликовали официальные изображения смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro в сером и синем вариантах исполнения корпуса.
iXBT.com 25 сентября в 22:43
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 26 сентября в 18:04
Кино
Фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат.
ТАСС 25 сентября в 08:26
Политика
Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Лаврова и Трампа
Американские СМИ заявили, что Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы американского президента Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова, которая состоялась в 2017 году.
Комсомольская правда 00:13
Происшествия
Посетитель устроил стрельбу в московском клубе
Посетитель в ночь на субботу устроил стрельбу в клубе в Москве после конфликта, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
РИА Новости 01:08
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Ярославской области
Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Ярославской области в субботу, 28 сентября.
Известия вчера в 23:08
Политика
МИД ответил на претензии Киргизии к телеведущему Малахову
27 сентября МИД Киргизии сообщил, что вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Малахова, в которой он обвиняет Акбарова в намеренном убийстве мотоциклиста в результате ДТП в Москве.
РБК вчера в 09:53
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM 01:39
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Экономика
Поставки санкционных продуктов в Россию сократились в сто раз
Поставки продуктов в Россию из стран, которые попали под продовольственное эмбарго, сократились в сто раз с 2013 года.
Lenta.ru вчера в 12:12
Общество
МВД предложило наказывать за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило поправки в федеральный закон "О полиции", который будет предполагать наказание за оскорбление полицейских в интернете.
Газета.Ru вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал о трудностях отцовства
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о трудностях отцовства и проблемах воспитания сына Платона.
Газета.Ru вчера в 23:28
Общество
ГИБДД отказалась от фото нарушений из приложения «Помощник Москвы»
С помощью приложения граждане отсылают снимки нарушений стоянки в Московскую административную дорожную инспекцию или ГИБДД.
Москва 24 вчера в 19:01
Кино
Человека-паука вернули в киновселенную Marvel
Студия Marvel сможет спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке благодаря тому, что компании Disney и Sony заключили сделку.
Известия вчера в 22:48
Экономика
Минсельхоз предложил уничтожать конфискованные сигареты
Министерство сельского хозяйства выступило с предложением уничтожать конфискованную табачную продукцию.
News.ru вчера в 10:20
Гаджеты
Видеокарта Radeon RX 5700 XT Liquid Devil оснащена водоблоком
Компания PowerColor, как ожидается, скоро выпустит видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil со штатным модулем жидкостного охлаждения.
Игромания.ру вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Армия и оружие
Командир авиабазы «Хмеймим» выявил бесполезность С-400 в Сирии
Следует уточнить, что до этого считалось, что российские С-400, находящиеся на территории Сирии, имеют дальность до 380 километров, что позволяет охватывать около 90% территории арабской республики, однако, при эффективной дальности поражения в 250 километров, российские С-400 едва защищают сирийскую столицу.
Avia.pro 26 сентября в 22:23
Гаджеты
Неожиданно вышла iOS 13.1.1
Сегодня компания выпустила iOS 13.1.1 под номером 17A6854.
The GEEK вчера в 15:10