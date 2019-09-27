Экономика
REGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 21:23, Вашингтон
Политика
Дипломат обвинил следствие по MH17 в заготовленном ответе
В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия.
Газета.Ru 17:07
Армия и оружие
Помпео обвинил власти Сирии в химатаке в Латакии
Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти Сирии несут ответственность за химическую атаку в провинции Латакия, которая, как утверждают в Вашингтоне, была совершена 19 мая.
РЕН ТВ вчера в 13:14
Спорт
Глава МОК прокомментировал новые допинговые обвинения в адрес России
22 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что России может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за возможных манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.
Rambler News Service 13:18
Происшествия
Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений о пожаре в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
ТАСС 03:59
Политика
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РЕН ТВ 19:44
Происшествия
Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Политика
WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ.
ТАСС 20:53
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Происшествия
Генерал полиции поменял службу на пенсию
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в пятницу на оперативном совещании с руководителями подразделений главка и территориальных органов генерал-майор полиции 55-летний Юрий Алтынов объявил личному составу о своем уходе.
Коммерсантъ 11:28
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 13:56
Космос
Первую межзвездную комету назвали в честь крымского астронома
Изначально комета получила название C/2019 Q4 (Borisov), однако после того, как научное сообщество окончательно признало ее прилетевшей от другой звезды, это имя изменили на 2I/Борисов, где 2 — порядковый номер объекта, I — обозначение, что он является межзвездным, а «Борисов» — фамилия первооткрывателя.
Московский Комсомолец 25 сентября в 04:12
Армия и оружие
Атаки на международное право приобретают опасные масштабы — Лавров
США создают крупные угрозы на международном уровне из-за пренебрежения международным правом.
REGNUM 15:37
Киберспорт
Bungie рассказала о контенте в бесплатной версии Destiny 2
В твиттере Destiny 2 появилось сообщение с описанием активностей, которые будут доступны в бесплатной версии игры, получившей подзаголовок New Light.
Gmbox.ru 08:03
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Политика
Конгресс США начинает процедуру импичмента президента Трампа
Спикер Палаты представителей считает основанием для импичмента разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого глава американской администрации, якобы, требовал начать расследование в отношении Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена, в чем демократы усматривают нарушение целостности выборов, передает РИА Новости.
Вести.Ru 24 сентября в 18:32
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
iXBT.com вчера в 17:01
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Политика
Адвокат Трампа нашел доказательства вмешательства Украины в выборы
Личный адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани заявил о наличии доказательств вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году.
ФАН 13:05
Происшествия
В Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК 20:13
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России
Интермонитор.ру 24 сентября в 18:25
Энергетика
Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва
Напомним, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов подтвердил, что зимой 2019 года целые регионы Украины могут остаться без отопления, если не будет подписан контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», а Россия прекратит транзит природного газа через территорию Украины.
REGNUM 08:31
Общество
Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.
РИА Новости 02:18
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Космос
Астрофизик рассказал, почему на Луне стоит искать инопланетян
Московский Комсомолец 11:12
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Авто
В Сети показали шестиколесный пикап УАЗ «Патриот»
В новом видео блогеры канала «Дорого-Богато» показали УАЗ «Патриот», которому добавили одну ось и теперь никакой бездорожье ему не помеха.
SpeedMe вчера в 05:20
Авто
Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:45