Энергетика
REGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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Общество
Магнитная буря обрушится на Землю в выходные
В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, Землю ждет магнитная буря.
Российская газета вчера в 05:30
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru 21:36
Политика
Лавров и Киссинджер обсудили отношения России и США
Глава российской дипломатии Сергей Лавров во время визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН встретился с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.
Евразия Daily 22:20
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова раскрыла дату родов
Многие подписчицы Решетовой решили, что она сообщает о том, что роды пройдут в тот же день.
Телепрограмма вчера в 05:51
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС вчера в 11:21
Политика
Польский дипломат оговорился на ГА ООН, сделав заявление от имени США
Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач допустил оговорку на заседании Совета Безопасности ООН, случайно сделав заявление от имени США, а не своей страны.
Sputnik Литва 04:39
Происшествия
Катер с силовиками перевернулся на Сахалине
Газета.Ru 21:49
Политика
Reuters: Эрдоган заявил, что Турция продолжит закупать нефть у Ирана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит закупать у Ирана нефть и природный газ.
ТАСС 19:38
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 09:52
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Теннис
Кирьос отстранен на 16 недель за поведение в матче с Хачановым
Австралийский теннисист Ник Кирьос был отстранен на 16 недель Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР), об этом сообщает пресс-служба организации.
Газета.Ru 05:47
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК 20:28
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Общество
Российские курильщики оценили запрет курения на балконах
Директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов прокомментировал новые правила противопожарной безопасности, которые запрещают использование открытого огня, в том числе курения, на лоджиях и балконах.
Lenta.ru 18:46
Армия и оружие
Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ
Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.
REGNUM 07:13
Политика
США вновь расширили санкции против России
В четверг, 26 сентября, стало известно, что Вашингтон ввел санкции против одной российской компании, трех граждан и пяти судов.
Новости Воронежа 12:37
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Наука
Ученые рассказали об опасности чайных пакетиков
Как выяснили исследователи, погруженный в воду с температурой 95°C пластиковый чайный пакетик практически моментально выделяет около 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика.
Газета.Ru 15:04
Футбол
Хохлов отсутствовал на тренировке «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов отсутствовал на тренировке команды.
Нева Спорт 16:58
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации
Госдепартамент США признает свои обязательства перед ООН.
Национальная служба новостей 07:18
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС 21:00
Происшествия
В Тюменской области похитившая младенца няня призналась в его убийстве
24 сентября днем родители ребенка попросили девушку присмотреть за малышом. Вернувшись домой, они обнаружили, что няни и младенца нет.
Российская газета 06:42
Происшествия
Танцовщица из Хабаровска провела отпуск в Дубае в сексуальном рабстве
31-летняя танцовщица и модель Анастасия Орлова провела 55 дней "отдыха" в ОАЭ в сексуальном рабстве.
РЕН ТВ 12:28
Авто
Презентовали новый кроссовер Honda Breeze, аналог Honda CR-V
Компания Honda официально презентовала новый среднеразмерный кроссовер Breeze, который, по сути, представляет собой аналог Honda CR-V нынешнего поколения.
Новые автомобили 24 сентября в 21:41
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
Газета.Ru вчера в 16:35
Политика
Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался от инициативы о введении миротворческих сил в Донбасс, которую предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru 09:34
Футбол
Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб
Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб.
Газета.Ru 21:51
Единоборства
Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова
Спортсмен намерен драться весной 2020 года – либо в марте, либо в апреле. Об этом стало известно 26 сентября.
Gazeta.SPb 17:10
Общество
Няня сына Меган Маркл попала на фото
Фанаты принца Гарри и Меган Маркл заметили на одном из снимков из их королевской поездки в Южную Африку женщину в черной одежде и предположили, что это няня их четырехмесячного сына Арчи.
Lenta.ru вчера в 05:28