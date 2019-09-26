Энергетика
REGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:00, Вашингтон
Гаджеты
Intel может удивлять: стала известна цена Core i9-9900KS Special Edition
Сразу несколько интернет-магазинов по всему миру открыли сегодня страницы товара, посвященные Core i9-9900KS.
3DNews вчера в 12:04
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Происшествия
В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах
В ведомстве пояснили, что уголовное наказание может последовать, если из-за брошенного окурка возникнет крупный пожар: сгорит балкон или несколько квартир.
Lenta.ru вчера в 16:16
Происшествия
Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза
На момент пожара на судне находились 12 человек, девять из них эвакуированы.
Российская газета вчера в 22:59
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза 25 сентября в 09:45
Здоровье
Чем могут быть вредны помидоры, рассказали врачи
Врачи рассказали, что помидоры могут быть вредны для здоровья человека.
Пишет Омск вчера в 05:04
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service вчера в 10:17
Армия и оружие
В НАТО признали технологические успехи России
НАТО сталкивается с растущей конкуренцией в технологической сфере со стороны России и Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости вчера в 14:31
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»
Газета.Ru вчера в 04:02
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 25 сентября в 10:09
Политика
Россия предложила перенести заседание комитета Генассамблеи ООН из США
Россия предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
РИА Новости вчера в 21:44
Авто
В России найдена LADA Priora с пробегом 1 млн километров
Первый капремонт двигателя владелец уникальной LADA Priora провел после того, как машина прошла 550 тысяч километров, второй раз в ремонт авто было отправлено по достижению миллионной отметки на одометре.
RuNews24.ru вчера в 12:36
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что сын Платон мешает его личной жизни
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев откровенно рассказал Instagram о том, как ему иногда мешает сын Платон.
Дни24 25 сентября в 01:24
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Общество
Минздрав предложил установить в аэропортах по две курилки
В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав.
Известия вчера в 17:39
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 25 сентября в 03:03
Технологии
ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2
ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.
Ведомости 25 сентября в 02:22
Происшествия
Дело оренбургского священника передали федеральным следователям
ПроОрен вчера в 12:06
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
Москва 24 25 сентября в 11:49
Шоу-бизнес
Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал
Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
РЕН ТВ вчера в 18:45
Политика
МИД России назвал безрассудными новые санкции США
В министерстве заявили, что вводимые США с 2011 года антироссийские санкции до сих пор не принесли «никакого результата», и теперь Вашингтон, «можно сказать, превзошел себя в собственном безрассудстве».
Коммерсантъ вчера в 20:57
Космос
Первую межзвездную комету назвали в честь крымского астронома
Изначально комета получила название C/2019 Q4 (Borisov), однако после того, как научное сообщество окончательно признало ее прилетевшей от другой звезды, это имя изменили на 2I/Борисов, где 2 — порядковый номер объекта, I — обозначение, что он является межзвездным, а «Борисов» — фамилия первооткрывателя.
Московский Комсомолец 25 сентября в 04:12
Наука
ЭКО и ИКСИ могут быть причиной повышенного риска рака простаты
Шведские специалисты провели исследование, по итогам которого оказалось, что в случае использования вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), использующихся для желающих стать отцами мужчин, повышается риск развития онкологии простаты.
Дни24 вчера в 15:00
Экономика
В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru вчера в 01:23
Происшествия
Офицера в Хабаровском крае осудили за разглашение гостайны
В Хабаровске военный суд приговорил офицера одной из воинских частей края к штрафу в размере 20 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 20:46
Политика
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
ТАСС вчера в 06:33
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
РБК вчера в 11:32