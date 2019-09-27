Экономика
REGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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Происшествия
Алтайского насильника задержали на Кипре
Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения. После выяснилось, что 19 августа он прибыл на север Кипра по поддельным документам.
Катунь 24 00:50
Экономика
В Минсельхозе предложили уничтожать конфискованные сигареты
Минсельхоз РФ предлагает уничтожать конфискованную табачную продукцию, уведомление о начале разработки поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ опубликовано на портале проектов правовых актов.
РИА Новости 09:59
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 11:30
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Политика
Запад взял курс на нарушение международного права, заявил Лавров в ООН
Западные страны взяли курс на подмену международных конвенций собственными правилами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.
ФАН 15:52
Финансы
Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита россиян
Эксперты пояснили, что увеличение среднего срока ипотечного кредита объясняется активностью банков, которые, в том числе, в рамках совместных программ с застройщиками стараются предложить клиенту более дорогой объект недвижимости, для получения которого требуется большая сумма кредита, передает «РИА Новости».
Известия 20:27
Происшествия
Два парома с автомобилями столкнулись на реке в Якутии
Столкновение двух паромов, перевозивших автомобили, произошло на реке Лена в Якутии.
Известия 21:23
Общество
МЧС прокомментировало запрет курения на балконах
В МЧС России прокомментировали запрет курения на балконах жилых домов.
Вечерняя Москва 03:04
Политика
Лавров и Помпео провели переговоры
На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 12:05
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Авто
Рвал с места на Lada Xray Cross на вариаторе: тест-драйв
В наши руки на целый день попала новенькая Lada Xray Cross с коробкой вариатор.
Авто43 05:25
Шоу-бизнес
Стало известно о помолвке Брэдли Купера и Леди Гаги
После премьеры артисты стали часто появляться на людях вместе. Это произошло на фоне разрыва отношений Купера и русской модели Ирины Шейк.
ТВ Центр 07:09
Политика
В Киеве рассказали, когда начнут платить пенсии в ДНР и ЛНР
Вопрос выплаты пенсий для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет решен, когда правительство сформирует общую политику относительно этих территорий.
Российский Диалог 13:40
Происшествия
В Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК 20:13
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском 21:39
Армия и оружие
Командир авиабазы «Хмеймим» выявил бесполезность С-400 в Сирии
Следует уточнить, что до этого считалось, что российские С-400, находящиеся на территории Сирии, имеют дальность до 380 километров, что позволяет охватывать около 90% территории арабской республики, однако, при эффективной дальности поражения в 250 километров, российские С-400 едва защищают сирийскую столицу.
Avia.pro вчера в 22:23
Здоровье
Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита
Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.
Vademecum 07:26
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 19:16
Происшествия
Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова
РИА Новости вчера в 05:08
Кино
Опубликован новый трейлер «Ирландца» Скорсезе
В Сети появился новый трейлер фильма "Ирландец" Мартина Скорсезе.
Газета.Ru вчера в 10:51
Хоккей
Тарасенко вывел «Сент-Луис» вперед в матче с «Вашингтоном»
Действующие обладатели Кубка Стэнли уступали 0:2, отыгрались и вышли вперед благодаря голу Владимира Тарасенко.
Спорт-Экспресс 21:20
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
REGNUM 25 сентября в 08:44
Хоккей
Макаров перешел в рижское «Динамо»
Ранее 26-летний россиянин выступал за Куньлунь, Нефтехимик и Автомобилист.
Советский спорт 12:46
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Общество
Новая модель куклы Барби стала гендерно нейтральной
Линия гендерно нейтральных кукол Барби (Barbie) выпущена компанией Mattel. Об этом 25 сентября сообщает CNN.
REGNUM 25 сентября в 13:46