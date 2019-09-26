Экономика
REGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:49, Вашингтон
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Политика
Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
Экономика
Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор
Подрядчику консорциума Sakhalin Energy — компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» — удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, следует из решения Арбитражного суда Сахалинской области.
РБК 02:04
Происшествия
Следствие выдвинуло версии аварийной посадки Boeing в Барнауле
Следственный комитет назвал основные версии жесткой посадки Boeing-767 в Барнауле 25 сентября.
Уралинформбюро 08:04
Политика
США ввели дополнительные санкции против России
США ввели санкции против троих граждан России, одной российской компании и пяти судов за якобы нарушение режима санкций по Сирии.
Известия 11:17
Кино
Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене»
Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
Культуромания 03:28
Общество
Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков
РИА Новости 10:23
Происшествия
При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Общество
Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei
Роскомнадзор завершил проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei, в отдельных случаях были выявлены нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных.
RT на русском 11:37
Кино
Беглов поздравил Басилашвили с юбилеем
Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил Олега Басилашвили с юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Диалог 09:19
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета 11:01
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Гаджеты
Глава компании OnePlus раскрыл внешность телевизора OnePlus TV
За день до мероприятия глава Пит Лау в Twitter опубликовал два изображения с первым телевизором бренда.
Astera вчера в 15:21
Политика
Глава ДНР отверг предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Московский Комсомолец 09:21
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Политика
В офисе Зеленского отреагировали на лишение лицензии «112 Украина»
В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания лишить цифровых лицензий на вещание телеканал «112 Украина».
RT на русском 09:15
Политика
Посредники организовали встречу Лаврова с главой МИД Грузии
На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
Российская газета 10:35
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform вчера в 02:31
Экономика
Росстандарт: Качество топлива не соответствует нормам на 8,8% АЗС
Качество топлива не соответствует стандартам на 8,8 процента проверенных заправок.
Российская газета 10:39
Экономика
Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
В Польше рассказали, что уберегло страну от нехватки газа
Ограничение доступа "Газпрома" к газопроводу Opal уберегло Польшу от нехватки газа, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк в ходе Всепольского экономического форума.
ПРАЙМ 09:42
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk 04:05
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Происшествия
По делу оренбургского священника потерпевшими признаны семь детей
По уголовному делу настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского, которого обвиняют в применении насилия к своим приёмным детям, потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, заявили в пресс-службе СК России.
RT на русском 09:31