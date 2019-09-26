Политика
REGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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Политика
Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался от инициативы о введении миротворческих сил в Донбасс, которую предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru 09:34
Футбол
«Ливерпуль» выиграет АПЛ в этом сезоне
Именно поэтому первой причиной, почему титул чемпиона Англии выиграет «Ливерпуль» является не какой-либо внешний фактор, но сугубо внутренний.
Чемпионат 10:00
Происшествия
В центре Новосибирска горит жилой дом
Загорелась крыша многоэтажного жилого дома по адресу улица Советская, 15.
Сиб.фм 06:53
Технологии
Boston Dynamics выставила на продажу робопсов
Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini.
News.ru 05:30
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru вчера в 02:16
Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Общество
В Госдуме предлагают смягчить ответственность за нарушения на митингах
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов надеется на поддержку его законопроекта, предлагающий отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, не повлекшем насилия, по его словам, "это было бы большим продвижением в сторону человечности", передает РИА Новости.
Вести.Ru 09:14
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 06:51
Политика
Лукашенко объявил вопрос принадлежности Крыма закрытым навсегда
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Взгляд.ру 05:42
Кино
Глава студии Marvel будет снимать новый фильм по «Звездным войнам»
Напомним, в июне 2017 года продюсеры «Звездных войн» уволили режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера из проекта фильма «Хан Соло: Звездные войны, истории» из-за «творческих разногласий» (как позже написали СМИ, из-за опасений по поводу их импровизаций).
REGNUM 00:57
Происшествия
Azur air проверит свои Boeing 767-300 после ЧП в Барнауле
Авиакомпания Azur air проведет дополнительный технический осмотр всех своих самолетов Boeing 767-300 после ЧП в аэропорту Барнаула, сообщает РИА Новости.
Толк 08:04
Армия и оружие
Фронтовые бомбардировщики приняли участие в учениях ЦВО
Фронтовые бомбардировщики Су-24МР приняли участие в лётно-тактических учениях в Курганской области, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
RT на русском 07:33
Здоровье
Какие продукты нужно есть гипертоникам, рассказал немецкий диетолог
Диетолог советует гипертоникам пить каркаде. Если выпивать по три чашки напитка в день в течение шести недель, то давление снизится.
Московский Комсомолец вчера в 23:37
Общество
В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.
РИА Новости 03:35
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Шоу-бизнес
Вика Цыганова удивила поклонников стройной фигурой в бикини в 55 лет
Поклонники поразились стройности и красоте фигуры 55-летней звезды.
Экономика сегодня вчера в 05:56
Наука
Галки могут предупреждать друг друга об опасных людях
Британские ученые рассказали, что галки могут запоминать опасных людей, избегать их, а также рассказывать о них сородичам.
Политическая Экспертиза вчера в 18:10
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика
Зеленский передумал приглашать Трампа в «нормандский формат»
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал приглашать президента США Дональда Трампа в «нормандский формат».
Московский Комсомолец 02:40
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар»
Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Дылда» Кантемира Балагова на премию «Оскар».
Известия 24 сентября в 13:01
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Происшествия
Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой
Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.
РБК 09:39