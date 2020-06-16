Энергетика
Pravda.RuЛукашенко: Белоруссия может найти альтернативу российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во всем мире есть огромное количество различных альтернатив для закупки газа.
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Что стоит за заявлением Лукашенко об альтернативе российскому газу
Rambler News Service17 июня в 10:04
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:59, Ашберн
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В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
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Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России, актрису Московского академического театра сатиры Наталью Селезневу с юбилеем, отметив ее талант и верность профессии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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В Калуге полиция проверяет информацию о двух девушках, которые то ли в купальниках, то ли в нижнем белье танцевали в фонтане у мемориала Победы.
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