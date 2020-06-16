Энергетика

Pravda.RuPravda.RuЛукашенко: Белоруссия может найти альтернативу российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во всем мире есть огромное количество различных альтернатив для закупки газа.
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