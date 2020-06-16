Энергетика
Вести.RuЛукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
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Что стоит за заявлением Лукашенко об альтернативе российскому газу
Rambler News Service17 июня в 10:04
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 02:54, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 02:48
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК вчера в 09:07
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
В Китае концерн BAIC начал продажи обновлённого внедорожника Beijing BJ80, который является недорогим аналогом «Гелендвагена».
Тарантас Ньюс вчера в 06:17
Шоу-бизнес
Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей
Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru 17 июня в 11:52
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов рассказал о разводе с Аленой Гавриловой
Певец и предприниматель Эмин Агаларов (сценический псевдоним – Emin) в интервью Алене Жигаловой на YouTube впервые рассказал о том, что расстался с супругой Аленой Гавриловой до введения режима самоизоляции, и добавил, что некоторые эту ситуацию «мерят постами в Instagram».
Московский Комсомолец вчера в 06:49
Политика
Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны
Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
Политика
Умер экс-глава Чувашии Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом РИА Новости сообщил врио главы региона Олег Николаев.
RT на русском вчера в 15:57
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Кузбассе за последние сутки снова достигло 61, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:32
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52
Политика
Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»
Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
RT на русском 00:21
Общество
В центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе
Кафе и рестораны могли работать только на вынос или на доставку.
Коммерсантъ 02:42
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Армия и оружие
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия за сутки
РИА Новости 16 июня в 02:52
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила отметку в 42 доллара
К 06:00 по московскому времени стоимость августовского фьючерса на сырье Brent увеличилась на бирже ICE (Лондон) на 1,3 процента и достигла 42,05 доллара за баррель.
Вечерняя Москва 00:40
Экономика
Водные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ одобрила включение в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей перевозку пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 02:16
Авто
Эксперты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей
Специалисты концерна «Калашников» решили проверить мифы о пуленепробиваемости автомобилей, которые привили нам голливудские фильмы.
SpeedMe 16 июня в 17:41
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Авто
Рассекречена внешность двух электрических кроссоверов Volkswagen
Wroom.ru вчера в 03:16
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии
НТА-Приволжье – Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии.
НТА-Приволжье вчера в 11:29
Космос
Российский телескоп ART-XC нашел новые звезды в Галактике
Карты в "жестком" рентгеновском диапазоне прежде были сделаны обсерваторией RXTE NASA и на борту МКС при помощи японского прибора MAXI, но их четкость была меньше.
Утро.ru вчера в 07:28
Биатлон
В СБР рассказали о финансовых проблемах организации
Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов заявил, что в последние несколько лет организация неоднократно сталкивалась с серьёзными финансовыми проблемами.
RT на русском 02:44
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса
Псковское агентство информации вчера в 16:57
Происшествия
Более 200 полицейских разыскивают в Волгограде убийцу студента
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, к поискам убийцы задействованы более 200 полицейских - сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, госавтоинспекторы и специалисты Центра кинологической службы.
Кривое-зеркало.ру 02:17
Общество
Глава РФПИ испытал на себе вакцину от коронавируса
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев испытал на себе вакцину от коронавируса, созданную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), разработку которой софинансировал фонд.
РБК 02:23
Происшествия
В Крыму задержали украинца при попытке незаконно проникнуть в Россию
Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося незаконно проникнуть в Россию.
RT на русском 02:10