Энергетика

Pravda.RuPravda.RuЛукашенко: Белоруссия может найти альтернативу российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во всем мире есть огромное количество различных альтернатив для закупки газа.
Читать в источнике
Комментировать929

Подробнее о событии

Лукашенко не может выбрать верный тон в диалоге с Москвой — интервью

Евразия Daily17 июня в 13:52

Лукашенко призвал белорусов отапливать дома опилками и торфом

Московский Комсомолец17 июня в 11:00

Лукашенко заявил о драке поставщиков газа за белорусский рынок

РБК16 июня в 06:54

Что стоит за заявлением Лукашенко об альтернативе российскому газу

Rambler News Service17 июня в 10:04

Лукашенко уверен, что Белоруссия сможет найти альтернативных поставщиков газа

ТАСС16 июня в 06:11

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Газета.Ru16 июня в 05:32

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

РИА Новости16 июня в 05:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Политика

Лукашенко заявил о срыве плана по «майдану» в Белоруссии

Властям Белоруссии удалось сорвать план по дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:10
796
Политика

Премьер-министр Армении отказался приезжать на парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 19 июня, сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву.
Известия 09:40
14
Общество

В Портленде протестующие снесли памятник Джорджу Вашингтону

Деловое.ТВ 08:16
13
Культура

«Союзмультфильм» перечислил свои самые популярные мультфильмы

Ранее Борис Машковцев в эфире «Говорит Москва» сообщил, что в новых сериях «Ну, погоди!»
Говорит Москва 06:55
36
Политика

Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
10K
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor вчера в 02:14
23
Общество

С 20 июня в Оренбургской области открываются летние кафе

Указ подписал сегодня губернатор Денис Паслер. Однако уже в эту субботу могут открыться летние кафе, террасы и веранды.
Эхо Москвы в Оренбурге 10:25
Футбол

Клуб РПЛ поиздевался над соперником в соцсетях и удалил пост

Футбольный клуб «Сочи» в своем Instagram-аккаунте поиздевался над игроками «Ростова» в преддверии очной встречи команд в 23-м туре Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 10:27
1
Происшествия

Машина семьи экс-депутата сбила ребенка в Петербурге

Как стало известно РЕН ТВ, на пешеходном переходе в Петербурге Range Rover наехал на пятилетнего мальчика.
РЕН ТВ 09:45
46
Шоу-бизнес

Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

Gazeta.SPb вчера в 23:18
2,6K
Игры

Что Electronic Arts показала на EA Play Live 2020

News.ru 05:00
Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
670
Здоровье

Заведующий больницы Святого Георгия умер от коронавируса

В Петербурге не стало заведующего вторым терапевтическим отделением больницы Святого Георгия Игоря Менакера.
Neva.Today 08:54
40
Кино

Звезда «Сватов» рассказала о седьмом сезоне сериала

Российская актриса и звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал рассказала о находящемся в производстве седьмом сезоне шоу.
Культуромания 16 июня в 13:14
30
Общество

Власти решили отменить Восточный экономический форум в 2020 году

Еще один собеседник РБК утверждает, что форум, как и другие основные деловые мероприятия — Петербургский международный экономический форум и Российский инвестиционный форум в Сочи, — будет перенесен на следующий год.
РБК 09:13
Политика

Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
69
Культура

Скончался актер Василий Стоноженко

Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина.
Rambler News Service 07:26
5
Политика

Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

12 декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства "О подписании Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства".
ТАСС 10:27
Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
347
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
312
Общество

Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка

Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
75
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
5,2K
Общество

«Норникель» вложил 5 млрд рублей в ликвидацию аварии в Норильске

«Норникель» профинансировал ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске на 5 млрд рублей.
RT на русском 07:49
11
Общество

Многодетной семье из Домбаровского района вернули изъятых детей

Напомним, 25 мая сотрудники полиции и органы опеки изъяли четверых из пяти детей из этой семьи.
Orenonline.ru 07:00
2
Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК вчера в 09:13
60
Политика

На Украине заявили о начале новой волны коронавируса

Новая волна заболеваемости коронавирусом началась на Украине, в двух областях из 24 больницы заполнены более, чем на 50%, заявил в пятницу премьер страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 10:08
Общество

Аксенов пригласил российских туристов в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил российских туристов на отдых на крымские курорты и извинился за введенный ранее обязательный режим обсервации для всех приезжающих в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 09:41
Экономика

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС 02:24
3,2K
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
892
Здоровье

Ученые назвали опасность купания в море

Ученые назвали опасность купания в море.
Evo-rus.com 10:32
10
Как работают Яндекс.Новости?
Поставки российской нефти на НПЗ БелоруссииБольше новостей по теме
Главное