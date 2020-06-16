Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во всем мире есть огромное количество различных альтернатив для закупки газа.

Наука В США придумали робота-ленивца для наблюдения за живой природой В Технологическом институте Джорджии в США создали робота-ленивца для наблюдения за живой природой, пишет Engadget.

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 483

Здоровье Правительство Украины пообещало повысить зарплату врачам на 75 процентов Правительство Украины пообещало с 1 сентября повысить зарплату врачам на 75 процентов.

Происшествия В Киеве из окна 4 этажа выпала мать с трехлетним ребенком 19 июня в Киеве произошло громкое ЧП — из окна четвертого этажа многоэтажного дома выпала молодая женщина вместе со своим трехлетним ребенком.

Общество Фитнес-центры возобновят работу в Подмосковье Фитнес-центры смогут вновь начать работу в Подмосковье, говорится в опубликованном в пятницу, 19 июня, постановлении губернатора региона Андрея Воробьева. 2

Политика Путин назвал потери РФ от пандемии коронавируса минимальными Российский президент Владимир Путин заявил, что угроза пандемии объединила россиян и позволила выйти из ситуации с минимальными потерями. 29

Здоровье Врач объяснил, как определить рак по запаху Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в интервью телеканалу «России 1» рассказала, что на наличие онкологического заболевания может указать повышенная потливость и специфический «запах несвежего мяса». 43

Общество ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 371

Происшествия В Москве задержали блогера Гусейна Гасанова Популярный блогер из Санкт-Петербурга Гусейн Гасанов был задержан в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. 1

Экономика Биржевые индексы в Нью-Йорке открылись ростом Как отметила в этой связи газета The Wall Street Journal, на настроения участников рынка влияет, в частности, то, что власти штатов Техас, Аризона и Северная Каролина, где выросло число случаев заражения коронавирусом, не вводят повторно санитарных ограничений, обременительных для бизнеса.

Общество В Оренбургской области отменили режим самоизоляции Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отменил режим самоизоляции в регионе, введенный для борьбы с коронавирусом. 11

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 112

Общество В России ожидается аномальное похолодание Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни. 846

Политика Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС. 193

Происшествия Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу. 403

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 5,7K

Экономика Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы По расчетам газеты, доход в 2019 г. у банка от переводов мог составить 13,4 млрд руб. До конца этого года только на переводах через банкоматы банк сможет заработать более 1,5 млрд руб. По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, переводы через банкомат ‒ единственная финансовая услуга, доступная самым бедным россиянам без компьютеров и смартфонов. 3,7K