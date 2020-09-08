Лукашенко: Белоруссия не стала бы выдавать россиян Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не стала бы выдавать Украине задержанных россиян, даже если бы Киев этого потребовал.В источнике
С чего всё началось
Александр Лукашенко раскрыл информацию о задержании россиян в Белоруссии
Сегодня главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян присутствовал на встрече с лидером Белоруссии и передал в эфире радиостанции слова Александра Лукашенко о том, как проходило задержание 33 граждан России.
Говорит Москвавчера в 12:27
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Национальная служба новостейвчера в 13:48