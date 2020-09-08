Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко: Белоруссия не стала бы выдавать россиян Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не стала бы выдавать Украине задержанных россиян, даже если бы Киев этого потребовал.В источнике
С чего всё началось
Говорит Москва

Александр Лукашенко раскрыл информацию о задержании россиян в Белоруссии

Сегодня главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян присутствовал на встрече с лидером Белоруссии и передал в эфире радиостанции слова Александра Лукашенко о том, как проходило задержание 33 граждан России.
Говорит Москвавчера в 12:27
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко: Белоруссия не стала бы выдавать россиян Украине

Газета.Ruвчера в 13:22
Национальная служба новостей

Лукашенко заявил, что задержанным в Белоруссии россиянам принесли извинения

Национальная служба новостейвчера в 13:48
Lenta.ru

Лукашенко открестился от планов выдать Украине «вагнеровцев»

Lenta.ruвчера в 13:27
ТАСС

Лукашенко: Белоруссия не выдала бы задержанных россиян Украине по запросу Киева

ТАССвчера в 13:24
РБК

Журналист сообщил об отказе Лукашенко выдавать бойцов ЧВК «Вагнер» Киеву

РБКвчера в 15:14
URA.Ru

Лукашенко уточнил, хотел ли отдать задержанных россиян Украине

URA.Ruвчера в 13:10
Говорит Москва

Александр Лукашенко раскрыл информацию о задержании россиян в Белоруссии

Говорит Москвавчера в 12:27

Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале
Газета.Ruвчера в 13:48
7

ЦБ РФ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 7 сентября

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 4 сентября, составлял 3,2 млрд руб. С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
ТАССвчера в 03:21
22

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
787

Американские сенаторы посоветовали Трампу не отказываться от ДСНВ

Несколько американских сенаторов направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором рекомендуют ему не отказываться от продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который в России часто называют СНВ-3.
Российская газета17:23