Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не стала бы выдавать Украине задержанных россиян, даже если бы Киев этого потребовал.

С чего всё началось Александр Лукашенко раскрыл информацию о задержании россиян в Белоруссии Сегодня главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян присутствовал на встрече с лидером Белоруссии и передал в эфире радиостанции слова Александра Лукашенко о том, как проходило задержание 33 граждан России. Говорит Москва вчера в 12:27