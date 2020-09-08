Лукашенко: Белоруссия не стала бы выдавать россиян Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не стала бы выдавать Украине задержанных россиян, даже если бы Киев этого потребовал.В источнике
С чего всё началось
Александр Лукашенко раскрыл информацию о задержании россиян в Белоруссии
По словам Бабаяна, Лукашенко отметил, что Белоруссия не выдала бы этих граждан Украине, если бы власти соседнего государства потребовали бы этого. Журналист заметил, что лидер республики очень эмоционально воспринял ситуацию с протестами.
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