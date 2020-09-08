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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко: Белоруссия не стала бы выдавать россиян Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не стала бы выдавать Украине задержанных россиян, даже если бы Киев этого потребовал.В источнике
С чего всё началось
Говорит Москва

Александр Лукашенко раскрыл информацию о задержании россиян в Белоруссии

По словам Бабаяна, Лукашенко отметил, что Белоруссия не выдала бы этих граждан Украине, если бы власти соседнего государства потребовали бы этого. Журналист заметил, что лидер республики очень эмоционально воспринял ситуацию с протестами.
Говорит Москва12:27
Подробнее о событии
URA.Ru

Лукашенко уточнил, хотел ли отдать задержанных россиян Украине

URA.Ru13:10
Национальная служба новостей

Лукашенко заявил, что задержанным в Белоруссии россиянам принесли извинения

Национальная служба новостей13:48
Lenta.ru

Лукашенко открестился от планов выдать Украине «вагнеровцев»

Lenta.ru13:27
ТАСС

Лукашенко: Белоруссия не выдала бы задержанных россиян Украине по запросу Киева

ТАСС13:24
Газета.Ru

Лукашенко: Белоруссия не стала бы выдавать россиян Украине

Газета.Ru13:22
РБК

Журналист сообщил об отказе Лукашенко выдавать бойцов ЧВК «Вагнер» Киеву

РБК15:14
Говорит Москва

Александр Лукашенко раскрыл информацию о задержании россиян в Белоруссии

Говорит Москва12:27

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ru15:33
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Соратник Колесниковой заявил, что для нее были куплены билеты в Мюнхен

Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков рассказал, что нашел в машине билеты, для него и коллеги по совету Ивана Кравцова - в Турцию, а для члена президиума совета Марии Колесниковой - через Вену в Мюнхен.
РИА Новости15:20

Российский экс-прокурор получил срок за взятку от экс-гаишника

По версии следствия, в 2016 году прокурор получил от Горбатова два миллиона рублей и планировал взять еще полтора за прекращение уголовного преследования гаишника — начальник ГИБДД был фигурантом дела о получении взятки от нарушителя правил дорожного движения.
Lenta.ru13:44
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«Милан» провёл беседу с агентами двух игроков киевского «Динамо»

Представители «Милана» встретились с агентами Стефано Антонелли и Фабио Париси, которые представляют интересы футболистов киевского «Динамо» — защитника Виталия Миколенко и нападающего Владислава Супряги, утверждает Football Italia со ссылкой на MilanNews.
Чемпионат14:55