Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не стала бы выдавать Украине задержанных россиян, даже если бы Киев этого потребовал.

С чего всё началось Александр Лукашенко раскрыл информацию о задержании россиян в Белоруссии По словам Бабаяна, Лукашенко отметил, что Белоруссия не выдала бы этих граждан Украине, если бы власти соседнего государства потребовали бы этого. Журналист заметил, что лидер республики очень эмоционально воспринял ситуацию с протестами. Говорит Москва 12:27