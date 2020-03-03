Общество
RT на русскомЛукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья. Об этом, как передаёт БЕЛТА, он сказал в ходе совещания по вопросам нефтеперерабатывающего комплекса.
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Политика
В Правительстве Дагестана произошли кадровые изменения
Сегодня, 3 марта, глава Дагестана Владимир Васильев произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Общество
Трубоукладчик Газпрома «Академик Черский» продолжает путь на запад
Летом 2019 года "Академик Черский" был впервые использован "Газпромом" на стройке - на объектах морского обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений.
Происшествия
Жену заболевшего коронавирусом украинца потребовали изолировать
В украинском городе Черновцы местные жители требуют изолировать в больницу жену заболевшего коронавирусом земляка.
Армия и оружие
ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена.
Игры
Death Stranding выйдет на ПК в начале июня
Футбол
Определились группы лиги D в Лиге наций
В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус
Космос
Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса
Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
Авто
BMW показала финальный тизер Concept i4
Автомобиль, который должен быть представлен в Женеве и можно увидеть на этом тизере — Concept i4 с цифровыми зеркалами и, видимо, чуть более широкими бамперами.
Наука
В Сколково создали новый сверхпроводящий материал
Авто
Volkswagen готовит купеобразный Tiguan X
Более мощный двигатель новинка может разделить с «заряженным» Tiguan X, который тоже дебютирует в текущем году.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора при задержании съел бумагу
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, который обвиняется в получении взятки, при задержании съел бумагу с цифрами.
Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США
Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Шоу-бизнес
Жена Овечкина сообщила пол будущего ребенка
Стал известен пол будущего ребенка семьи Овечкиных.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Происшествия
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей
Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
Политика
Зеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua".
Здоровье
Лебедев заявил о вспышке коронавируса в Москве
Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что в Москве зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".
Здоровье
В Тулу приедет зампред правительства РФ Татьяна Голикова
3 марта в Тулу с рабочим визитом приедет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Общество
Gucci отменил модный показ в США из-за коронавируса
Представители модного дома заявили журналистам о переносе показа новой коллекции одежды в качестве меры предосторожности в связи с неопределенностью, которая сохраняется из-за вспышки коронавируса.
Политика
Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом».