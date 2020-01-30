Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает ситуацию с энергетикой в стране «войной за ресурсы». Ранее он поручил правительству подписать с Казахстаном соглашение по поставкам нефти.
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с чего всё началось
Как сообщает
 президентская пресс-служба, Лукашенко назначил целый ряд чиновников и директоров бывших флагманов советской промышленности, снова оказавшихся в непростой ситуации.
REGNUM06:39

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Лукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы

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Лукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы

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Лукашенко прокомментировал «слив» Белоруссии в войне за энергоресурсы

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Лукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы

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Лукашенко призвал белорусов экономить из-за «войны за энергоресурсы»

Фонтанка.Ру08:06

Президент Белоруссии рассказал про «войну за энергоресурсы»

Красная весна06:31
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Происшествия

В «Домодедово» экстренно сел самолет из-за угрозы взрыва

BFM.ru 07:26
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
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Отец Децла требует от вдовы сына ДНК-тест

Продюсер не уверен в экс-избраннице музыканта Александр Толмацкий, отец покойного Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, сомневается в том, что вдова его сына Юлия Киселева родила ребенка, мальчика Тони, именно от артиста.
WomanHit.ru вчера в 10:59
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Президент Ирана призвал Трампа прекратить продвигать «сделку века»

Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал предложенную американским лидером Дональдом Трампом «сделку века», которая призвана прекратить конфликт между Палестиной и Израилем.
iReactor вчера в 16:39
Энергетика

В Башкирии подскочили средние цены на бензин

Напомним, на выходных стоимость всех марок бензина подняла компания «Башнефть». Цены подскочили на 10-20 копеек.
UfacityNews.ru 00:16
Авто

Конкурента Hyundai Creta готовит «Volkswagen»

В основу нового паркетника ляжет «тележка» MQB A0, которая является упрощенной версией MQB.
ГЛАС.RU 08:18
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Кокорин прокомментировал возможный разрыв контракта с «Зенитом»

Александр Кокорин прокомментировал информацию о том, что собирается разрывать контракт с "Зенитом", сообщив, что рассмотрит свой договор после возвращения со сборов со второй командой петербуржцев, куда его отправили из-за скандала с сорвавшейся арендой в "Сочи".
Газета.Ru 07:39
Общество

В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны

Известия 05:24
Политика

Путин поручил помочь пострадавшим при теракте в Беслане

Президент России Владимир Путин поручил помочь жителям города Беслана, которые пострадали в результате теракта 2004 года.
Lenta.ru 07:21
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета вчера в 08:33
Политика

Путин помиловал израильтянку Иссахар

Москва 24 вчера в 12:23
Происшествия

На Октябрьской набережной горит цех по переработке резины

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, горит цех по переработке резины. Площадь возгорания устанавливается.
Телеканал Санкт-Петербург 05:46
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин выселяет бывшую супругу с детьми с квартиры матери

Алиса Аршавина получила в документальном виде требование о том, что она должна покинуть квартиру вместе с детьми, так как объект недвижимости принадлежит матери Андрея Аршавина.
Актуальные Новости 08:26
Общество

В российском роддоме новорожденной порезали лицо

Lenta.ru 07:27
Происшествия

Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск

«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
REGNUM 08:10
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Общество

Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".
РИА Новости 05:27
Общество

В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Lenta.ru 28 января в 09:12
Политика

Полпред в ПФО представил в Чебоксарах врио главы Чувашии

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии врио главы республики Олега Николаева.
РИА Новости 06:49
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Политика

Путин поручил к 1 марта представить предложения о выплатах ветеранам

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения о выплатах инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ 05:38
Политика

В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента

Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
Вести.Ru вчера в 04:50
Кино

Вован и Лексус разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Уральские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) смогли разыграть актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг, пишет "РИА Новости".
Европейско-Азиатские новости 05:14
Культура

Умерла актриса Светлана Агеева, сыгравшая в «Операции „Ы“»

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Общество

Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса

Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 06:22
Происшествия

Деда и бабушку посадили на 24 года за сожжение внука в печи в Хакасии

Верховный суд Хакасии вынес приговор в отношении 47-летнего деда и 42-летней бабушки, которые сожгли собственного 11-месячного внука в печи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру республики.
Газета.Ru 05:57
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Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
Вести.Ru 04:31
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта

Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».
Lenta.ru вчера в 22:03
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах российских ВКС в Идлибе

REGNUM 06:00
Происшествия

Суд в Москве арестовал первого экс-полицейского по делу Голунова

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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