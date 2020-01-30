с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает ситуацию с энергетикой в стране «войной за ресурсы». Ранее он поручил правительству подписать с Казахстаном соглашение по поставкам нефти.

Космос Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.

Шоу-бизнес Отец Децла требует от вдовы сына ДНК-тест Продюсер не уверен в экс-избраннице музыканта Александр Толмацкий, отец покойного Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, сомневается в том, что вдова его сына Юлия Киселева родила ребенка, мальчика Тони, именно от артиста.

Футбол Кокорин прокомментировал возможный разрыв контракта с «Зенитом» Александр Кокорин прокомментировал информацию о том, что собирается разрывать контракт с "Зенитом", сообщив, что рассмотрит свой договор после возвращения со сборов со второй командой петербуржцев, куда его отправили из-за скандала с сорвавшейся арендой в "Сочи".

Политика Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин выселяет бывшую супругу с детьми с квартиры матери Алиса Аршавина получила в документальном виде требование о том, что она должна покинуть квартиру вместе с детьми, так как объект недвижимости принадлежит матери Андрея Аршавина.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Общество Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".

Общество В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

Политика Полпред в ПФО представил в Чебоксарах врио главы Чувашии Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии врио главы республики Олега Николаева.