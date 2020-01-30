Политика
КоммерсантъЛукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает ситуацию с энергетикой в стране «войной за ресурсы». Ранее он поручил правительству подписать с Казахстаном соглашение по поставкам нефти.
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с чего всё началось
Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко назначил целый ряд чиновников и директоров бывших флагманов советской промышленности, снова оказавшихся в непростой ситуации.REGNUM06:39
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Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от вдовы сына ДНК-тест
Продюсер не уверен в экс-избраннице музыканта Александр Толмацкий, отец покойного Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, сомневается в том, что вдова его сына Юлия Киселева родила ребенка, мальчика Тони, именно от артиста.
Политика
Президент Ирана призвал Трампа прекратить продвигать «сделку века»
Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал предложенную американским лидером Дональдом Трампом «сделку века», которая призвана прекратить конфликт между Палестиной и Израилем.
Энергетика
В Башкирии подскочили средние цены на бензин
Напомним, на выходных стоимость всех марок бензина подняла компания «Башнефть». Цены подскочили на 10-20 копеек.
Авто
Конкурента Hyundai Creta готовит «Volkswagen»
В основу нового паркетника ляжет «тележка» MQB A0, которая является упрощенной версией MQB.
Футбол
Кокорин прокомментировал возможный разрыв контракта с «Зенитом»
Александр Кокорин прокомментировал информацию о том, что собирается разрывать контракт с "Зенитом", сообщив, что рассмотрит свой договор после возвращения со сборов со второй командой петербуржцев, куда его отправили из-за скандала с сорвавшейся арендой в "Сочи".
Политика
Путин поручил помочь пострадавшим при теракте в Беслане
Президент России Владимир Путин поручил помочь жителям города Беслана, которые пострадали в результате теракта 2004 года.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Происшествия
На Октябрьской набережной горит цех по переработке резины
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, горит цех по переработке резины. Площадь возгорания устанавливается.
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин выселяет бывшую супругу с детьми с квартиры матери
Алиса Аршавина получила в документальном виде требование о том, что она должна покинуть квартиру вместе с детьми, так как объект недвижимости принадлежит матери Андрея Аршавина.
Общество
В российском роддоме новорожденной порезали лицо
Происшествия
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Политика
Полпред в ПФО представил в Чебоксарах врио главы Чувашии
Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии врио главы республики Олега Николаева.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Политика
Путин поручил к 1 марта представить предложения о выплатах ветеранам
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения о выплатах инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны.
Политика
В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента
Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
Кино
Вован и Лексус разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Уральские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) смогли разыграть актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг, пишет "РИА Новости".
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, сыгравшая в «Операции „Ы“»
Общество
Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса
Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Деда и бабушку посадили на 24 года за сожжение внука в печи в Хакасии
Верховный суд Хакасии вынес приговор в отношении 47-летнего деда и 42-летней бабушки, которые сожгли собственного 11-месячного внука в печи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру республики.
Происшествия
Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта
Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».
Происшествия