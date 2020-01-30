с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает ситуацию с энергетикой в стране «войной за ресурсы». Ранее он поручил правительству подписать с Казахстаном соглашение по поставкам нефти.

Политика Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ Одна из членов украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Юлия Левочкина из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержала восстановление полномочий российской делегации, сообщила "Европейская правда".

Политика Госдума может перенести второе чтение поправок в Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что второе чтение законопроекта о внесении поправок в Конституцию России может быть перенесено из-за большого числа внесённых депутатами.

Политика Уволенный глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал свою отставку, поблагодарив жителей республики за понимание, активную гражданскую позицию и критику.

Общество Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.

Общество ФСБ опубликовала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в четверг, 30 января, опубликовал видео из подпольной оружейной мастерской, развернутой на базе стрелкового клуба «Паритет-СВ» в Калужской области.

Происшествия В Санкт-Петербурге загорелся цех по переработке резины Спасатели тушат пожар в цехе по переработке резины на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге на площади 200 кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.

Здоровье Названы лекарства для лечения коронавирусной инфекции В Минздраве России подготовили рекомендации по профилактике, диагностике и лечению инфекционного заболевания, вызванного новым китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Политика Мировые сообщники: Палестина попросит ООН не допустить сделку века Посол Государства Палестина в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил «Известиям», что в ближайшее время его страна обратится в ООН, с тем чтобы не допустить принятия «сделки века».

Здоровье 31 января все школы Орска закроют на карантин С 31 января по девятое февраля в Орске закроют абсолютно все школы на карантин, чтобы не допустить дальнейшего распространения гриппа.

Кино Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса, в котором Хоакин Феникс сыграл главную роль, появился в российском прокате 3 октября 2019 года и меньше через две недели собрал больше $1 млрд от показов в России.

Игры Nintendo Switch обошла по продажам SNES Продажи Nintendo Switch достигли 52,48 млн экземпляров, что позволило ей обойти SNES и стать третьей самой продаваемой домашней консолью компании после Wii и NES.

Происшествия Задымление произошло на химфаке МГУ В здании, где располагается химический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, произошло задымление.