Политика
КоммерсантъЛукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает ситуацию с энергетикой в стране «войной за ресурсы». Ранее он поручил правительству подписать с Казахстаном соглашение по поставкам нефти.
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с чего всё началось
Также, как передает пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко, во время общения с назначенными им чиновниками, заявил в этом году предстоит очень серьезная работа.Московский Комсомолец06:43
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Политика
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Одна из членов украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Юлия Левочкина из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержала восстановление полномочий российской делегации, сообщила "Европейская правда".
Политика
Госдума может перенести второе чтение поправок в Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что второе чтение законопроекта о внесении поправок в Конституцию России может быть перенесено из-за большого числа внесённых депутатами.
Происшествия
Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
Гаджеты
Caviar представила титановый iPhone в стиле Tesla Cybertruck
Российская компания Caviar, занимающаяся люксовым моддингом гаджетов, представила новую модель — Cyberphone.
Политика
Уволенный глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал свою отставку, поблагодарив жителей республики за понимание, активную гражданскую позицию и критику.
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Армия и оружие
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Публикации зарубежных СМИ об ударах Вооруженных сил РФ по «госпиталю и пекарне» на окраине сирийского Идлиба являются провокацией, заявили 30 января в Минобороны РФ.
Общество
ФСБ опубликовала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в четверг, 30 января, опубликовал видео из подпольной оружейной мастерской, развернутой на базе стрелкового клуба «Паритет-СВ» в Калужской области.
Космос
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Общество
Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса
Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.
Политика
Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
Общество
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Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся цех по переработке резины
Спасатели тушат пожар в цехе по переработке резины на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге на площади 200 кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Здоровье
Названы лекарства для лечения коронавирусной инфекции
В Минздраве России подготовили рекомендации по профилактике, диагностике и лечению инфекционного заболевания, вызванного новым китайским коронавирусом 2019-nCoV.
Политика
Мировые сообщники: Палестина попросит ООН не допустить сделку века
Посол Государства Палестина в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил «Известиям», что в ближайшее время его страна обратится в ООН, с тем чтобы не допустить принятия «сделки века».
Происшествия
В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Кино
Появились первые отзывы критиков о «Хищных птицах» с Марго Робби
Футбол
«Челси» начал переговоры с «Наполи» о переходе Мертенса
Телеканал Sky Sport Italia сообщает, что лондонский Челси обратился к Наполи с предложением продать 32-летнего нападающего сборной Бельгии Дриса Мертенса.
Здоровье
31 января все школы Орска закроют на карантин
С 31 января по девятое февраля в Орске закроют абсолютно все школы на карантин, чтобы не допустить дальнейшего распространения гриппа.
Теннис
Мугуруса обыграла Халеп и вышла в финал Australian Open
За титул испанка поспорит с 21-летней американкой Софией Кенин, которая ранее выбила из розыгрыша первую ракетку планеты Эшли Барти.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса, в котором Хоакин Феникс сыграл главную роль, появился в российском прокате 3 октября 2019 года и меньше через две недели собрал больше $1 млрд от показов в России.
Политика
Путин поручил проанализировать практику по делам об оскорблении в Сети
Президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Игры
Nintendo Switch обошла по продажам SNES
Продажи Nintendo Switch достигли 52,48 млн экземпляров, что позволило ей обойти SNES и стать третьей самой продаваемой домашней консолью компании после Wii и NES.
Происшествия
Задымление произошло на химфаке МГУ
В здании, где располагается химический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, произошло задымление.
Здоровье
В Казахстане у 38 человек подозревают коронавирус
В Казахстане с подозрением на коронавирус были госпитализированы 54 человека, у 16 из них диагноз не подтвердился.
Политика
ЕС призвал Россию обеспечить проход судов через Керченский пролив
Украина и Европейский союз призвали Россию обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив.