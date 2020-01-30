Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает ситуацию с энергетикой в стране «войной за ресурсы». Ранее он поручил правительству подписать с Казахстаном соглашение по поставкам нефти.
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 пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко, во время общения с назначенными им чиновниками, заявил в этом году предстоит очень серьезная работа.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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