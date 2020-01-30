Политика
КоммерсантъЛукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает ситуацию с энергетикой в стране «войной за ресурсы». Ранее он поручил правительству подписать с Казахстаном соглашение по поставкам нефти.
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с чего всё началось
Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко назначил целый ряд чиновников и директоров бывших флагманов советской промышленности, снова оказавшихся в непростой ситуации.REGNUM06:39
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Космос
Ушла эпоха: орбитальный телескоп «Спитцер» прекращает работу
Телескоп изначально был рассчитан на 2,5-5 лет работы, но продержался гораздо дольше.
Гаджеты
Huawei и Samsung заняли три четверти рынка 5G-смартфонов в 2019 году
Samsung Второе место в рейтинге принадлежит компании Samsung, которая реализовала 6,7 млн 5G-аппаратов, заняв 35,8 % рынка.
Политика
Путин уволил главу Чувашии Игнатьева
1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Хоккей
Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 693-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на девятое место в истории НХЛ.
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин выселяет бывшую супругу с детьми с квартиры матери
Алиса Аршавина получила в документальном виде требование о том, что она должна покинуть квартиру вместе с детьми, так как объект недвижимости принадлежит матери Андрея Аршавина.
Экономика
В Казахстане планируют запустить поэтапное повышение минимальной зарплаты
В настоящее время минимальный размер заработной платы в Казахстане составляет 42,5 тенге ($112), в средний — 180 тыс. тенге ($475).
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса
Общество
В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны
Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Общество
В России разрешили охотиться с луком и арбалетом
Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону «Об оружии», разрешающие охотиться с луком и арбалетом.
Здоровье
Во Франции подтвердился пятый случай заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в стране подтвердился пятый случай заражения коронавирусом.
Политика
Путин поручил создать единую базу жертв политических репрессий
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий.
Общество
Арест директоров всех сахарных заводов в Белоруссии связали с Россией
В «сахарном деле», как успели уже окрестить в Белоруссии арест директоров всех сахарных заводов, появились первые комментарии.
Общество
Франкфуртский автосалон покидает Франкфурт
В 2019 г. закончился срок контракта ассоциации VDA и выставочного центра Мессе Франкфурт, где в последние годы в Германии проходил международный автосалон.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Политика
Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса
Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.
Футбол
«Локомотив» прокомментировал слухи о возможном подписании Кокорина
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков оценил вероятность подписания форварда "Зенита" Александра Кокорина.
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
Нетаньяху встретился с помилованной Путиным израильтянкой и ее матерью
23 января президент РФ Владимир Путин встретился с матерью девушки, после чего отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и пообещал, что «всё будет хорошо».
Армия и оружие
Двое бойцов ВСУ были ранены в результате собственной оплошности
Укрофашисты пытались устроить провокации, открыв огонь по собственным позициям вблизи Лебединского и Березового, однако кара оказалась моментальной и в результате подрыва на своем же взрывном устройстве двое карателей получили серьезные ранения.
Общество
В АТОР подсчитали потери российского турбизнеса из-за коронавируса
«Если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем оценочно говорить о потерях до $100 млн», — сказала Ломидзе.
Политика
В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России
Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева прокомментировала решение Минфина США расширить список санкций в отношении России.
Армия и оружие
Действия США и НАТО провоцируют напряженность на Кавказе – Сидоров
Действия США и союзников по НАТО на Кавказе не способствуют укреплению здесь стабильности и безопасности.
Общество
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российский нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Футбол
«Спартак» официально представил Соболева
Московский "Спартак" официально представил нападающего Александра Соболева.