с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает ситуацию с энергетикой в стране «войной за ресурсы». Ранее он поручил правительству подписать с Казахстаном соглашение по поставкам нефти.

Политика Путин уволил главу Чувашии Игнатьева 1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.

Хоккей Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 693-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на девятое место в истории НХЛ.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин выселяет бывшую супругу с детьми с квартиры матери Алиса Аршавина получила в документальном виде требование о том, что она должна покинуть квартиру вместе с детьми, так как объект недвижимости принадлежит матери Андрея Аршавина.

Политика Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.

Общество Франкфуртский автосалон покидает Франкфурт В 2019 г. закончился срок контракта ассоциации VDA и выставочного центра Мессе Франкфурт, где в последние годы в Германии проходил международный автосалон.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Политика Нетаньяху встретился с помилованной Путиным израильтянкой и ее матерью 23 января президент РФ Владимир Путин встретился с матерью девушки, после чего отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и пообещал, что «всё будет хорошо».

Армия и оружие Двое бойцов ВСУ были ранены в результате собственной оплошности Укрофашисты пытались устроить провокации, открыв огонь по собственным позициям вблизи Лебединского и Березового, однако кара оказалась моментальной и в результате подрыва на своем же взрывном устройстве двое карателей получили серьезные ранения.