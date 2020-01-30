Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает ситуацию с энергетикой в стране «войной за ресурсы». Ранее он поручил правительству подписать с Казахстаном соглашение по поставкам нефти.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось
Как сообщает
 президентская пресс-служба, Лукашенко назначил целый ряд чиновников и директоров бывших флагманов советской промышленности, снова оказавшихся в непростой ситуации.
REGNUM06:39

Подробнее о событии

Лукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы

RT на русском05:45

Лукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы

Коммерсантъ06:25

Лукашенко прокомментировал «слив» Белоруссии в войне за энергоресурсы

REGNUM07:23

Лукашенко заявил о «негативных явлениях» в экономике Белоруссии из-за РФ

Московский Комсомолец06:43

Лукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы

Life.ru06:00

Лукашенко призвал белорусов экономить из-за «войны за энергоресурсы»

Фонтанка.Ру08:06

Президент Белоруссии рассказал про «войну за энергоресурсы»

Красная весна06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
Космос

Ушла эпоха: орбитальный телескоп «Спитцер» прекращает работу

Телескоп изначально был рассчитан на 2,5-5 лет работы, но продержался гораздо дольше.
Вести.Ru 01:22
Происшествия

В «Домодедово» экстренно сел самолет из-за угрозы взрыва

BFM.ru 07:26
Гаджеты

Huawei и Samsung заняли три четверти рынка 5G-смартфонов в 2019 году

Samsung Второе место в рейтинге принадлежит компании Samsung, которая реализовала 6,7 млн 5G-аппаратов, заняв 35,8 % рынка.
3DNews вчера в 00:45
Политика

Путин уволил главу Чувашии Игнатьева

1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Lenta.ru вчера в 10:35
Хоккей

Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 693-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на девятое место в истории НХЛ.
Российская газета вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин выселяет бывшую супругу с детьми с квартиры матери

Алиса Аршавина получила в документальном виде требование о том, что она должна покинуть квартиру вместе с детьми, так как объект недвижимости принадлежит матери Андрея Аршавина.
Актуальные Новости 08:26
Экономика

В Казахстане планируют запустить поэтапное повышение минимальной зарплаты

В настоящее время минимальный размер заработной платы в Казахстане составляет 42,5 тенге ($112), в средний — 180 тыс. тенге ($475).
REGNUM 04:24
Общество

Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса

РИА Новости 05:27
Общество

В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны

Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда.
Известия 05:24
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета вчера в 08:33
Общество

В России разрешили охотиться с луком и арбалетом

Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону «Об оружии», разрешающие охотиться с луком и арбалетом.
Коммерсантъ 01:17
Здоровье

Во Франции подтвердился пятый случай заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в стране подтвердился пятый случай заражения коронавирусом.
Национальная служба новостей вчера в 15:14
Политика

Путин поручил создать единую базу жертв политических репрессий

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий.
Life.ru 07:30
Общество

Арест директоров всех сахарных заводов в Белоруссии связали с Россией

В «сахарном деле», как успели уже окрестить в Белоруссии арест директоров всех сахарных заводов, появились первые комментарии.
Блокнот.ру 08:44
Общество

Франкфуртский автосалон покидает Франкфурт

В 2019 г. закончился срок контракта ассоциации VDA и выставочного центра Мессе Франкфурт, где в последние годы в Германии проходил международный автосалон.
Ladaonline 04:52
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости 07:30
Гаджеты

На рынок вышел российский кнопочный слайдер за 2990 рублей

iXBT.com 04:00
Политика

Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса

Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 06:22
Футбол

«Локомотив» прокомментировал слухи о возможном подписании Кокорина

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков оценил вероятность подписания форварда "Зенита" Александра Кокорина.
РИА Новости 07:24
Общество

McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
РБК 07:12
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Политика

Нетаньяху встретился с помилованной Путиным израильтянкой и ее матерью

23 января президент РФ Владимир Путин встретился с матерью девушки, после чего отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и пообещал, что «всё будет хорошо».
Известия 06:01
Армия и оружие

Двое бойцов ВСУ были ранены в результате собственной оплошности

Укрофашисты пытались устроить провокации, открыв огонь по собственным позициям вблизи Лебединского и Березового, однако кара оказалась моментальной и в результате подрыва на своем же взрывном устройстве двое карателей получили серьезные ранения.
Новостной фронт 28 января в 14:10
Общество

В АТОР подсчитали потери российского турбизнеса из-за коронавируса

«Если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем оценочно говорить о потерях до $100 млн», — сказала Ломидзе.
REGNUM 07:11
Политика

В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России

Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева прокомментировала решение Минфина США расширить список санкций в отношении России.
RT на русском 07:14
Армия и оружие

Действия США и НАТО провоцируют напряженность на Кавказе – Сидоров

Действия США и союзников по НАТО на Кавказе не способствуют укреплению здесь стабильности и безопасности.
Sputnik Армения 04:16
Общество

Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск

«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
REGNUM 08:10
Энергетика

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российский нефти

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
РИА Новости 08:25
Футбол

«Спартак» официально представил Соболева

Московский "Спартак" официально представил нападающего Александра Соболева.
Газета.Ru 07:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное